الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
“نجوا جميعا”.. إلقاء 10 أطفال من نافذة في زلزال تركيا المدمر
بلينكن: اعتداءات الحوثيين على الموانئ اليمنية والتجارة الدولية يجب أن تتوقف
إيقاف 4 طلاب.. تفاصيل تدنيس المصحف داخل مدرسة بريطانية
تنبيه عاجل من “التعليم”: ضوابط التعامل مع أخطاء الأسئلة وحالات الغش
“إنفاذ” يعلن إقامة 12 مزادا علنيا لبيع “عقارات” ويكشف الأماكن
بالصور .. “هيونداي” تكشف عن سيارة النترا 2024 وتغييرات حصرية لأول مرة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“الحج والعمرة” تكشف عن إجراءات يسيرة وفورية لهؤلاء المعتمرين

“الحج والعمرة” تكشف عن إجراءات يسيرة وفورية لهؤلاء المعتمرين

“الحج والعمرة” تكشف عن إجراءات يسيرة وفورية لهؤلاء المعتمرين
٠٤:٤٣:٤٤ م، الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الحج والعمرة عن إجراءاتٌ يسيرةٌ وفوريّة؛ وأنظمةٌ متقدّمةٌ ومتطوّرة، للتيسير على المعتمرين من ماليزيا.

6 خطوات

وأوضحت الوزارة أن من بين هذه الإجراءات ما يلي:

  • دخول مباشر عبر منافذ المملكة خلال أقل من 5 دقائق
  • تسجيل مسبق لكافة بيانات ضيف الرحمن
  • إنهاء إجراءات تسجيل الخصائص الحيوية عبر الهواتف الذكية

خطوات تسجيل الخصائص الحيوية

  • تحميل تطبيق Saudi visa bio
  • تحديد نوع التأشيرة
  • القراءة الفورية لجواز السفر
  • التقاط صورة الوجه من الكاميرا الأمامية
  • مطابقتها مع الصورة الشخصية في جواز السفر
  • مسح بصمة الأصابع إلكترونيا من خلال الكاميرا

في وقت سابق، نشرت وزارة الحج والعمرة “أنفوجراف” يوضح بعض المعلومات الهامة بشأن وثيقة تأمين العمرة لمعتمري الخارج والتي تعد وثيقة موحدة يحصل على تغطيتها القادمون إلى العمرة من الخارج وتكون مشمولة ضمن إجراءات التأشيرة قبل القدوم

معلومات هامة يتضمنها الأنفوجراف:

– قيمة التأمين 87.4 ريال لكل معتمر
– مدة التغطية 90 يوما ابتداء من تاريخ دخول المملكة
– نظاق التغطية بداخل المملكة
– حدود المنفعة حتى 100 ألف ريال

التغطيات الصحية للحالات الطارئة

– العلاج والتنويم والإعاشة بالمستشفى
– الحمل والولادة
– حالات الأسنان الطارئة
– إصابات الحوادث المرورية
– حالات غسيل الكلى الطارئة
– الإخلاء الطبي الداخلي والخارجي

التغطيات العامة

حالات العجز الكلي الدائم
حالات الوفاة العرضة
الوفاة بسبب الكوارث الطبيعية
إعادة جثمان المتوفي إلى بلده

تغطيات متعلقة بالسفر

-تعويض تأخر الرحلة
-تعويض إلغاء الرحلة

وأوضح “الأنفوجراف”، أنه ابتداء من 10-1-2023، سيتم تخفيض قيمة التأمين الشامل للمعتمرين من خارج المملكة من 235.75 ريال إلى 87.4 ريال

اقرأ أيضا:

الحوثي يضلل اليمنيين ويحرض ضد استخدام الأدوية الطبية

“الحج والعمرة” تكشف معلومات هامة عن وثيقة التأمين على معتمري الخارج

الكلمات الدلالية:
الحج والعمرة السعودية المملكة ماليزيا وزارة الحج

مواد ذات صلة

المزيد
مقتل نجل شقيقة الحوثي في قصف للتحالف على كهف بصعدة

مقتل نجل شقيقة الحوثي في قصف للتحالف على كهف بصعدة

٠٦:٥٥ م، الخميس، ١٧ نوفمبر ٢٠١٦
بعد إطلاقها صاروخاً باليستياً.. «ترامب» يُلوِّح بالخيار العسكري ضد إيران

بعد إطلاقها صاروخاً باليستياً.. «ترامب» يُلوِّح بالخيار العسكري ضد إيران

١١:٥١ م، الخميس، ٠٢ فبراير ٢٠١٧
العلا.. القبض على أفريقي بتهمة قتل عامل مزرعة

العلا.. القبض على أفريقي بتهمة قتل عامل مزرعة

٠٧:٥٧ م، السبت، ٠١ أكتوبر ٢٠١٦
وزير البيئة: المملكة ملتزمة بالتنمية الاقتصادية المستدامة بـ 66 مبادرة واستثمارات 20 مليار دولار

وزير البيئة: المملكة ملتزمة بالتنمية الاقتصادية المستدامة بـ 66 مبادرة واستثمارات 20 مليار دولار

١٠:٢٩ م، الجمعة، ١١ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *