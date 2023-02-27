“الحج والعمرة” تكشف عن إجراءات يسيرة وفورية لهؤلاء المعتمرين

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كشفت وزارة الحج والعمرة عن إجراءاتٌ يسيرةٌ وفوريّة؛ وأنظمةٌ متقدّمةٌ ومتطوّرة، للتيسير على المعتمرين من ماليزيا.

6 خطوات

وأوضحت الوزارة أن من بين هذه الإجراءات ما يلي:

دخول مباشر عبر منافذ المملكة خلال أقل من 5 دقائق

تسجيل مسبق لكافة بيانات ضيف الرحمن

إنهاء إجراءات تسجيل الخصائص الحيوية عبر الهواتف الذكية

خطوات تسجيل الخصائص الحيوية

تحميل تطبيق Saudi visa bio

تحديد نوع التأشيرة

القراءة الفورية لجواز السفر

التقاط صورة الوجه من الكاميرا الأمامية

مطابقتها مع الصورة الشخصية في جواز السفر

مسح بصمة الأصابع إلكترونيا من خلال الكاميرا

في وقت سابق، نشرت وزارة الحج والعمرة “أنفوجراف” يوضح بعض المعلومات الهامة بشأن وثيقة تأمين العمرة لمعتمري الخارج والتي تعد وثيقة موحدة يحصل على تغطيتها القادمون إلى العمرة من الخارج وتكون مشمولة ضمن إجراءات التأشيرة قبل القدوم

معلومات هامة يتضمنها الأنفوجراف:

– قيمة التأمين 87.4 ريال لكل معتمر

– مدة التغطية 90 يوما ابتداء من تاريخ دخول المملكة

– نظاق التغطية بداخل المملكة

– حدود المنفعة حتى 100 ألف ريال

التغطيات الصحية للحالات الطارئة

– العلاج والتنويم والإعاشة بالمستشفى

– الحمل والولادة

– حالات الأسنان الطارئة

– إصابات الحوادث المرورية

– حالات غسيل الكلى الطارئة

– الإخلاء الطبي الداخلي والخارجي

التغطيات العامة

حالات العجز الكلي الدائم

حالات الوفاة العرضة

الوفاة بسبب الكوارث الطبيعية

إعادة جثمان المتوفي إلى بلده

تغطيات متعلقة بالسفر

-تعويض تأخر الرحلة

-تعويض إلغاء الرحلة

وأوضح “الأنفوجراف”، أنه ابتداء من 10-1-2023، سيتم تخفيض قيمة التأمين الشامل للمعتمرين من خارج المملكة من 235.75 ريال إلى 87.4 ريال

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