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مؤشر السوق يغلق منخفضا اليوم.. والتداولات 4.4 مليار ريال
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مؤشر السوق يغلق منخفضا اليوم.. والتداولات 4.4 مليار ريال

مؤشر السوق يغلق منخفضا اليوم.. والتداولات 4.4 مليار ريال

مؤشر السوق يغلق منخفضا اليوم.. والتداولات 4.4 مليار ريال
٠٤:١٤:٥١ م، الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تراجع مؤشر السوق في جلسة اليوم بنسبة 0.6 %، ليغلق عند 9995 نقطة (- 57 نقطة)، مسجلا أدنى إغلاق منذ أبريل 2021، بتداولات بلغت قيمتها نحو 4.4 مليار ريال.

وبهذا الانخفاض، يواصل مؤشر السوق هبوطه للجلسة السابعة على التوالي، منخفضا خلالها بنحو 600 نقطة وبنسبة 5.5 %، بحسب “أرقام”.

تراجع سهما أرامكو ومصرف الراجحي

يأتي ذلك فيما تراجع سهما أرامكو، ومصرف الراجحي، عند 31 ريالا (- 1 %) للأول، و69.90 ريال (- 2 %) للثاني.

وتصدر سهم مجموعة تداول تراجعات اليوم بنسبة 7 % عند 139.80 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 1.2 مليون سهم.

وأنهت أسهم أكوا باور، والمراعي، وبنك البلاد والسعودي للاستثمار والسعودي الفرنسي، والعربي الوطني، وأمريكانا، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تتراوح بين 2 و5 %.

وأغلق سهم إس تي سي، عند 34.35 ريال (- 1 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.

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الكلمات الدلالية:
أرامكو الراجحي السوق السعودي مؤشر السوق

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