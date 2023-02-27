الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
بالصور .. “هيونداي” تكشف عن سيارة النترا 2024 وتغييرات حصرية لأول مرة
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بالصور .. “هيونداي” تكشف عن سيارة النترا 2024 وتغييرات حصرية لأول مرة

بالصور .. “هيونداي” تكشف عن سيارة النترا 2024 وتغييرات حصرية لأول مرة

بالصور .. “هيونداي” تكشف عن سيارة النترا 2024 وتغييرات حصرية لأول مرة
٠٤:٥٨:٠٠ م، الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة “هيونداي” العملاقة عن أول صور رسمية لسيارة النترا 2024 الجديدة في كوريا الجنوبية والمعروفة هناك باسم افانتي.

10 تغييرات

وحصلت النترا 2024 على العديد من التغييرات المهمة والحصرية من بينها ما يلي:

1- مقدمة جديدة بلغة تصميم هيونداي الحديثة

2- مصابيح أمامية معدلة بتصميم أكثر انسيابية ورشاقة، وفتحات هواء كبيرة.

3- تم تحديث المصد الخلفي ومشتت الهواء الخلفي كذلك

4- زخرفات خلفية جديدة بين عواميد النوافذ الخلفية والنوافذ نفسها

5- تصاميم جديدة للجنوط كذلك.

6- ستتوفر بشاشتي عرض لنظام المعلومات الترفيهية ولوحة عدادات رقمية، كلاهما قياس 10.25 إنش

7- تصميم لوحة القيادة بدون تغيير حقيقي، وتوفير تجليد أخضر جديد للمقاعد.

8- ستزود بمحرك 1.6 لتر 4 سلندر بنزين بالتنفس الطبيعي بقوة 123 حصان وعزم دوران 154 نيوتن متر، مقترن بناقل حركة سي في تي 8 سرعات

9- محرك 1.6 لتر 4 سلندر بالغاز المسال بقوة 120 حصان وعزم 152 نيوتن متر وناقل أوتوماتيكي 6 سرعات.

10- تتوفر السيارة بمحرك هايبرد بقوة 141 حصان وعزم 265 نيوتن متر.

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