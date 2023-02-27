تفاصيل إطلاق “التعليم” مبادرة لرصد حالات تعاطي المخدرات والتعامل معها

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وزارة التعليم مبادرة “راصد”؛ للتدريب على رصد حالات تعاطي المخدرات، والتعامل معها.

أهداف المبادرة

وتستهدف المبادرة تمكين الموجهين الطلابيين والموجهات الطلابيات من مهارات الملاحظة والرصد، ودراسة عوامل الخطورة، وكذلك عوامل حماية الطلاب والطالبات من الوقوع في تعاطي المخدرات.

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محتويات المبادرة

وتشتمل المبادرة على إقامة ورش عمل ودورات تدريبية في إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، وذلك على مهارات الرصد والملاحظة لحالات تعاطي المخدرات في المدارس والتعامل معها.

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وتستهدف مبادرة “راصد” مشاركة 100 مشرف ومشرفة توجيه طلابي خلال المرحلة الأولى، إلى جانب أكثر من 7 آلاف موجه طلابي وموجهة طلابية في المرحلة الثانية.

وكانت وزارة التعليم، وقعت مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات “نبراس”، في ديسمبر الماضي، الإسهام في الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع التعليمي.

كما تستهدف نشر الثقافة التوعوية، وتعزيز التعاون في مجال التوعية بأضرار المخدرات، وتنفيذ البرامج الوقائية من المخدرات والمؤثرات العقلية بأنواعها من خلال العمل التوعوي المشترك.