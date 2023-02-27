تنبيه عاجل من “التعليم”: ضوابط التعامل مع أخطاء الأسئلة وحالات الغش

تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة التعليم، ضوابط التعامل مع أخطاء الأسئلة وحالات الغش، بالتزامن مع انطلاق الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الثاني بجميع مدارس المملكة أمس الأحد.

واعتبارًا من أمس الأحد وحتى يوم الخميس، يؤدي نحو 5 ملايين طالب وطالبة من الصفوف الثالث وحتى السادس بالمرحلة الابتدائية، وطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بمناطق ومحافظات المملكة، اليوم، الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1444هـ.

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دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات

ويتضمن دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات، وفق ما أوردت صحيفة “عكاظ” الآتي:

إذا تم اكتشاف خطأ في الأسئلة أثناء الاختبار أو عند التصحيح وترتب عليه تأثير في نتيجة الطلاب يعالج الوضع لتبقى الأسئلة على حالها.

-يحرر محضر بذلك وتتصرف في ضوئه اللجنة المختصة حسب الحالة

-إعادة توزيع درجات السؤال الذي وقع فيه الخطأ على بقية الأسئلة

-إعادة توزيع الدرجات في حالة نقص أو زيادة أسئلة الاختبار عما ورد في نموذج الإجابة

وفيما عدا الحالتين السابقتين لإدارة المدرسة حق التصرف بما يحقق مصلحة الطالب وتوخي الدقة في استخدام الإجراءات أعلاه، بحيث لا تلحق الضرر بأي طالب.

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محاضر الغش

كما تضمن الدليل أيضًا:

-يجب على ملاحظ قاعة الاختبار أن يعد محضرًا بحالات الغش بالتنسيق المباشر مع المشرف المختص في لجنة الإشراف والمتابعة متضمنًا شهود الحادثة ويرفق به الأوراق المضبوطة والقرائن

-تسلم لرئيس لجنة الاختبارات في المدرسة أو نائبه

-يعالج الوضع بطريقة لا تؤثر على سير الاختبارات مع توخي الدقة والعدالة في تطبيق التعليمات حرصًا على مصلحة الطلاب

-أن يتأكد الملاحظون من هوية الطالب قبل وأثناء الاختبار، وتدوينه لاسمه وصفه الدراسي على ورقة الإجابة، ومن ثم توقيعه على كشف تسليم أوراق الإجابة

-يقوم الملاحظون في كل لجنة بالتأكد من عدد الأوراق وكتابة أسمائهم صريحة والتوقيع على كشف تسليم أوراق الإجابة

-ومن ثم يسلم الملاحظون أوراق الإجابة للجنة المكلفة بالاستلام عقب انتهاء موعد الاختبار أو خروج آخر طالب من القاعة مباشرة لكل مادة

– التأكد من تسلسل أرقام الجلوس، ومطابقة الأسماء وفقًا للكشوف المعدة مسبقا وأن يكون للطالب إما ورقة إجابة، أو استمارة غياب لكل مادة.