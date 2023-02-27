السفارة الأمريكية في “أنقرة”: القضاء على مخطط إرهابي في إسطنبول

تواصل – فريق التحرير:

قالت السفارة الأميركية في تركيا إن الشرطة التركية قضت أخيرا على تهديدات إرهابية محددة في إسطنبول.

وقبل أيام، أعلنت الشرطة التركية، إلقاء القبض على 78 شخصا متهمين بإشاعة الخوف والذعر من خلال “مشاركة منشورات استفزازية” على وسائل التواصل الاجتماعي حول الزلزال الذي وقع الأسبوع الماضي.

20 محتجزا

وقالت الشرطة التركية إن 20 من المحتجزين الذين ألقي القبض عليهم محتجزون بانتظار المحاكمة.

وأفادت المديرية العامة للأمن في تركيا بأنها حددت هوية 613 شخصا متهمين بنشر منشورات استفزازية، وإن الإجراءات القانونية بدأت بحق 293 شخصا أمر الادعاء العام بإلقاء القبض على 78 منهم.

وأضافت المديرية أنه تم حجب 46 موقعا إلكترونيا لتورطها في مخططات “احتيالية” لمحاولة سرقة التبرعات الموجهة لضحايا الزلزال، كما تم إغلاق 15 حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي لانتحالها صفة المؤسسات الرسمية.

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