الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
“التجارة” سحبتها من الأسواق..تحذير للأمهات: هذه الألعاب تخنق الأطفال
تفاصيل إطلاق “التعليم” مبادرة لرصد حالات تعاطي المخدرات والتعامل معها
شخصان يروجان للمخدرات عبر مواقع التواصل.. وهذه هي عقوبتهما
عاجل.. الهيئة العامة للمنافسة تحذر: هذا التصرف غرامته تصل 13 مليون ريال
“معدن بالكامل”.. 7 مواصفات فريدة في أقوى الهواتف المخصصة لمحبي البر والتنزه
“الصحة”: تسجيل 101 إصابة بكورونا وتعافٍ 55 آخرين

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

السفارة الأمريكية في “أنقرة”: القضاء على مخطط إرهابي في إسطنبول

السفارة الأمريكية في “أنقرة”: القضاء على مخطط إرهابي في إسطنبول

السفارة الأمريكية في “أنقرة”: القضاء على مخطط إرهابي في إسطنبول
٠٣:١٣:٣٠ م، الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قالت السفارة الأميركية في تركيا إن الشرطة التركية قضت أخيرا على تهديدات إرهابية محددة في إسطنبول.

وقبل أيام، أعلنت الشرطة التركية، إلقاء القبض على 78 شخصا متهمين بإشاعة الخوف والذعر من خلال “مشاركة منشورات استفزازية” على وسائل التواصل الاجتماعي حول الزلزال الذي وقع الأسبوع الماضي.

20 محتجزا

وقالت الشرطة التركية إن 20 من المحتجزين الذين ألقي القبض عليهم محتجزون بانتظار المحاكمة.

وأفادت المديرية العامة للأمن في تركيا بأنها حددت هوية 613 شخصا متهمين بنشر منشورات استفزازية، وإن الإجراءات القانونية بدأت بحق 293 شخصا أمر الادعاء العام بإلقاء القبض على 78 منهم.

وأضافت المديرية أنه تم حجب 46 موقعا إلكترونيا لتورطها في مخططات “احتيالية” لمحاولة سرقة التبرعات الموجهة لضحايا الزلزال، كما تم إغلاق 15 حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي لانتحالها صفة المؤسسات الرسمية.

اقرأ أيضا:

شاهد .. ماذا وجدت الشرطة التركية في منزل منفذة هجوم إسطنبول

الكلمات الدلالية:
اسطنبول الإرهاب السفارة الأمريكية تركيا

مواد ذات صلة

المزيد
الأعلى تاريخيًا.. احتياطيات “ساما” لدى النقد الدولي تسجل مستويات قياسية

الأعلى تاريخيًا.. احتياطيات “ساما” لدى النقد الدولي تسجل مستويات قياسية

١٠:٠٤ ص، الجمعة، ١٧ فبراير ٢٠٢٣
إعصار «ماثيو» يتسبب بفياضانات في ولايتي «كارولاينا وفرجينيا» الأمريكيتين

إعصار «ماثيو» يتسبب بفياضانات في ولايتي «كارولاينا وفرجينيا» الأمريكيتين

١٢:١٩ ص، الأثنين، ١٠ أكتوبر ٢٠١٦
“الأرصاد”ينبه: أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى المساء

“الأرصاد”ينبه: أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى المساء

١٢:٥٤ م، الأحد، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
الإمارات.. السجن والمؤبد لـ7 متهمين بالتجسس لصالح «حزب الله» الإرهابي

الإمارات.. السجن والمؤبد لـ7 متهمين بالتجسس لصالح «حزب الله» الإرهابي

٠٤:٤٠ م، الأثنين، ٣١ أكتوبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *