“الصحة”: تسجيل 101 إصابة بكورونا وتعافٍ 55 آخرين

وأكدت “الصحة” تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9615 حالة وفاة، مشيرة إلى أن عدد الحالات الحرجة 29 حالة.

منظمة الصحة العالمية

وقبل أيام، وجهت منظمة الصحة العالمية، الدعوة مجددًا إلى الصين من أجل إبداء المزيد من التعاون في البحث عن أصل فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس ادهانوم جيبريسوس، في جنيف، أمس الأربعاء، إن المنظمة أرسلت رسالة أخرى إلى مسؤول بارز في بكين قبل سبعة أسابيع تطلب منه التعاون.

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الرواية الرسمية الصينية

وتقول الرواية الرسمية الصينية، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا بدأت بالظهور في أواخر ديسمبر 2019 ويناير 2020 في سوق للمأكولات البحرية بمدينة ووهان. لكن هناك شكوك في أن الفيروس تسرب من أحد المعامل.

وقال منسق الإغاثة الطارئة بالمنظمة، مايك رايان، إن مجلس الخبراء المستقلين المعني بإستراتيجيات تتبع أصول مسببات الأمراض المستحدثة (ساجو)، الذي تم إنشاؤه خصوصًا لهذا الغرض، قدَّم توصيات واضحة للدراسات اللازمة في الصين.

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ويرجع الأمر للدول الأعضاء لإجراء مثل هذه الدراسات، فيما تنتظر منظمة الصحة العالمية النتائج، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

وقال رايان إن تيدروس عرض كثيرًا دعمه للصين، وطالب بإجراء هذه الدراسات.

وأضاف “حتى نحصل على هذه الدراسات، وإذا لم نحصل عليها، فإن كل الفرضيات بشأن أصول هذا الفيروس المحدد تظل على الطاولة”.

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