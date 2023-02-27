الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. الهيئة العامة للمنافسة تحذر: هذا التصرف غرامته تصل 13 مليون ريال
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عاجل.. الهيئة العامة للمنافسة تحذر: هذا التصرف غرامته تصل 13 مليون ريال

عاجل.. الهيئة العامة للمنافسة تحذر: هذا التصرف غرامته تصل 13 مليون ريال

عاجل.. الهيئة العامة للمنافسة تحذر: هذا التصرف غرامته تصل 13 مليون ريال
٠٣:٢٩:١٥ م، الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، فرض غرامة مالية على شركة ارتكبت مخالفة (حجب المعلومات وعدم تمكين مأموري الضبط من الاطلاع على السجلات والملفات والوثائق) قدرها 13 مليون ريال.

وأوضحت هيئة المنافسة في تغريدة عبر حسابها بـ “تويتر”، أن شركة التوريدات والخدمات الطبية المحدودة (مدي سيرف)، قامت بحجب المعلومات وعدم تمكين مأموري الضبط والمحققين من الاطلاع على السجلات والملفات والوثائق.

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وأضافت الهيئة، أن الشركة المخالفة تمارس نشاط التوريد والخدمات الطبية، وأن العقوبة جاءت تنفيذًا للفقرة (4) من المادة (19) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) بتاريخ 9/6/1440 هـ.

والهيئة العامة للمنافسة، هيئة حكومية مستقلة معنية بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة، الذي يهدف بشكل محدد إلى تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.

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اختصاصات الهيئة العامة للمنافسة

من اختصاصاتها:

  • مراقبة السوق لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة.
  • الموافقة على حالات الاندماج والتملك والجمع بين إدارتين بإدارة مشتركة والتي ينتج عنها وضع ومهيمن.
  • الموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر بالتحقيق والادعاء للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة سواء أكان ذلك بناءً على شكوى أو مبادرة من الهيئة.
  • الموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام النظام.
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