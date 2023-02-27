عاجل.. الهيئة العامة للمنافسة تحذر: هذا التصرف غرامته تصل 13 مليون ريال

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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، فرض غرامة مالية على شركة ارتكبت مخالفة (حجب المعلومات وعدم تمكين مأموري الضبط من الاطلاع على السجلات والملفات والوثائق) قدرها 13 مليون ريال.

وأوضحت هيئة المنافسة في تغريدة عبر حسابها بـ “تويتر”، أن شركة التوريدات والخدمات الطبية المحدودة (مدي سيرف)، قامت بحجب المعلومات وعدم تمكين مأموري الضبط والمحققين من الاطلاع على السجلات والملفات والوثائق.

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وأضافت الهيئة، أن الشركة المخالفة تمارس نشاط التوريد والخدمات الطبية، وأن العقوبة جاءت تنفيذًا للفقرة (4) من المادة (19) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) بتاريخ 9/6/1440 هـ.

والهيئة العامة للمنافسة، هيئة حكومية مستقلة معنية بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة، الذي يهدف بشكل محدد إلى تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.

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اختصاصات الهيئة العامة للمنافسة

من اختصاصاتها: