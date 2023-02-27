بعد التعافي من المخدرات.. علاج يمنع العودة إليها بشكل نهائي

تواصل – وكالات:

نجح فريق بحثي أمريكي في الوصول إلى هدف علاجي من شأنه أن يمنع العودة إلى استهلاك المواد المخدِّرة بعد الإقلاع عنها.

وتوصل الباحثون في الدراسة، المنشورة في دورية “بروسيدنجز أوف ذا ناشونال أكاديمي أوف ساينس”، إلى إنزيم يُعرَف باسم “هيستون ديسيتيلاز 5، أو HDAC5” يلعب دورًا مهمًا في الحد من الذكريات الإيجابية المرتبطة باستهلاك المواد المخدِّرة، بعد فترة من الامتناع عنها، وفقًا لصحيفة “الشرق الأوسط”.

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استخدام المواد الأفيونية

وفحص فريق البحث، سلوكيات البحث عن المخدرات من خلال نمذجة العودة إلى استخدام المواد الأفيونية في الفئران بعد فترة من الامتناع عن التعاطي الذاتي للهيروين.

وأُعطيت الفئران في البداية الفرصة للحصول على الهيروين عن طريق الضغط على رافعة، وفي الوقت نفسه، جرى تزويدها بإشارات بصرية وصوتية مرتبطة باستخدامه.

وبعد فترة من 2 إلى 3 أسابيع من الاستخدام اليومي للهيروين، مرّت الفئران بأسبوع من الامتناع عن تناوله قبل إعادتها إلى البيئة، حيث كانت تستخدم الهيروين في السابق، وأثار هذا “المكان” المرتبط بالمخدرات سلوك ضغط الرافعة، ولكن في هذه الحالة لم يجرِ تسليمها أي هيروين.

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تحفيز سلوك البحث عن المخدرات

إلى ذلك جرى تحفيز سلوك البحث عن المخدرات في الفئران من خلال تعريضها للإشارات المرئية والصوتية التي كانت مرتبطة سابقاً باستخدام الهيروين.

وأخيرًا أعطيت الفئران جرعة صغيرة من الهيروين لتذكيرها بشعور المخدر، ومرة أخرى، حفَّز ذلك البحث النشِط عن الهيروين.

ويقول كريستوفر كوان، الأستاذ في قسم علم الأعصاب بجامعة ساوث كارولينا الأميركية: “وجدنا أن الإنزيم يحدّ من الإشارات المرتبطة بالهيروين، ويعارض الطبيعة القوية لإشارات المخدِّرات التي تحفز سلوك البحث عنها، ويشير هذا إلى أن وظائفه في الدماغ تعزز عدم العودة إلى تعاطي المخدرات”.