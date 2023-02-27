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“معدن بالكامل”.. 7 مواصفات فريدة في أقوى الهواتف المخصصة لمحبي البر والتنزه
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“معدن بالكامل”.. 7 مواصفات فريدة في أقوى الهواتف المخصصة لمحبي البر والتنزه

“معدن بالكامل”.. 7 مواصفات فريدة في أقوى الهواتف المخصصة لمحبي البر والتنزه

“معدن بالكامل”.. 7 مواصفات فريدة في أقوى الهواتف المخصصة لمحبي البر والتنزه
٠٣:٢٧:١٦ م، الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة “Blackview” عن هاتفها الأحدث الذي صمم ليكون هاتف أنديرويد متطورا ومتينا وهو مخصص لمحبي السفر والمغامرات والتجوال في الطبيعة.

7 مميزات 

وأدخلت الشركة – بحسب روسيا اليوم – العديد من التغييرات على الهاتف المسمى بـ” Blackview BV9200″ حيث أصبح يتضمن المميزات التالية:

1- هيكل متين مدعّم بالمعدن والبلاستيك والإطارات المطاطية
2- محمي من الماء والغبار وفق معايير IP68/IP69K، وأبعاده (174.5/81.1/13.6) ملم، وزنه 310 غ.

3- شاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.6 بوصة، ودقة عرضها (2408/1080) بيكسل

4- تردد الشاشة 120 هيرتز

5- محمي بزجاح Corning Gorilla Glass 5 المتين المضاد للصدمات والخدوش.

6- يعمل بنظام Android 12

7- معالج الجهاز هو Mediatek Helio G96 بالإضافة إلى معالج رسوميات Mali-G52 MC2

8- ذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC

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