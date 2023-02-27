“تقويم التعليم” تكشف موعد الإعلان عن نتائج القدرات العامة المحوسب

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت هيئة “تقويم التعليم” مع سؤال إحدى المتابعات بشأن الإعلان عن نتائج قدرات العامة المحوسب.

وتساءلت المتابعة: “متى تنزل نتائج قدرات العامة محوسب اللي اختبروا يوم الثلاثاء الماضي ؟”.

وردت الهيئة: “تعلن نتائج الاختبارات الرقمية بعد تأدية الاختبار من ٣ إلى ٥ أيام عمل، وتُعلن نتائج الاختبارات الورقية بعد شهر من انتهاء فترة الاختبار، وعند تجاوز المدة المحددة وعدم ظهور نتيجة اختبارك؛ يَسعد فريق الدعم بخدمتك عبر منصة الدعم الموحدة: https://support.etec.gov.sa “.

في وقت سابق، أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن إطلاق تطبيق الاختبارات المعيارية لخريجي مؤسسات التعليم الجامعي أحد مخرجات برنامج رفع جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل “جاهزية”، وذلك خلال الفترة من 17 – 31 مايو 2023م.

لأول مره في تاريخ التعليم الجامعي

وأوضحت أن الاختبار الذي سيطبق لأول مره في تاريخ التعليم الجامعي بالمملكة، يهدف إلى قيـاس ودعـم تحسـين تحصيـل طـلبه البكالوريوس المتوقـع تخرجهـم لنواتـج التعلـم فـي البرنامـج، ومسـاعدة الجامعـات والكليـات الحكومية والأهلية علـى معرفـة مـدى جـودة مخرجاتهـا وفـرص التحسـين لديهـا، وذلك من دون أن يؤثر على نجاح أو رسوب الطلاب.

وأضافت أن هذه الاختبارات المعيارية، تأتي تنفيذاً لقرار مجلس شؤون الجامعات، المتضمن تعميم الاختبار المعياري بهدف تقييم المخرجات من معارف ومهارات وقيم للخريجين في التخصصات، لقياس مستوى جودة العمليات والمخرجات من خلال إجراء اختبارات على عينة من خريجي الجامعات كل ثلاث سنوات، على أن تتولى هيئة تقويم التعليم والتدريب تنفيذ تلك الاختبارات.

رفع جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل

وأطلقت الهيئة برنامج رفع جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل “جاهزية ” لوضع إطار تخصصي يمثل الحد الأدنى من المعارف والمهارات والقيم لكل مجال تخصصي، من خلال التعاون بين فرق علمية من الجامعات وفرق تخصصية من ممثلي الجهات الوطنية وجهات القطاع الخاص ذات العلاقة، ومن ثم بناء الاختبارات المعيارية للخريجين في ضوء الإطار التخصصي.

منهجيـة محـددة لبنـاء المعاييـر التخصصيـة

وأكدت الهيئـة أنها تبعت منهجيـة محـددة لبنـاء المعاييـر التخصصيـة تمثلـت فـي مسـح التجـارب الدوليـة المميـزة، وتحديد الاحتياج الوطنـي فـي سـوق العمـل، واستشـارة جهـات التوظيـف والخبـراء الأكاديميين، وتحتــوي وثيقــة المعاييــر التخصصيــة ونواتــج التعلــم علــى الحــد الأدنى مــن الوحــدات المعرفيــة التخصصيــة، كما تؤكـد الهيئـة أن وثيقـة المعاييـر التخصصيـة تمثـل الحـد الأدنى مـن نواتـج التعلـم المطلوبـة فـــي كل تخصـــص، بمـــا يتيـــح للمؤسســـات الأكاديمية مســـاحة كافيـــة للإبداع والتميـــز فـــي محتويـــات برامجهــا وخططهــا الدراســية.

الاختبارات المعيارية تشمل 13 تخصصًا جامعيًا

وأشارت إلى أن الاختبارات المعيارية لهذا العام، تشمل 13 تخصصاً جامعياً هي: “المالية، والمحاسبة، والتسويق، والتمويل والاستثمار، والمخاطر والتأمين، والمصارف والأسواق المالية، وهندسة الحاسب الآلي، وعلوم الحاسب، وهندسة البرمجيات، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني، أمن المعلومات، الذكاء الاصطناعي.

وبينت أن هذا البرنامج شارك فيه عدد من الجهات الحكومية والخاصة وهي:

1 – وزارة المالية.

2 – شركة سابك.

3 – البنك الأهلي السعودي.

4 – هيئة السوق المالية.

5 – البنك المركزي السعودي.

6 – الأكاديمية السعودية الرقمية .

7 – الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

8 – الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

9 – وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

10 – هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

11 – هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

12 – مركز المهارات المالية في وزارة المالية.

13 – الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”.

14 – الشركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني.

15 – الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.

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