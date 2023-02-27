الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
مفاجأة.. تناول الملح بكثرة وإلا انتظر “الموت المبكر”
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مفاجأة.. تناول الملح بكثرة وإلا انتظر “الموت المبكر”

مفاجأة.. تناول الملح بكثرة وإلا انتظر “الموت المبكر”

مفاجأة.. تناول الملح بكثرة وإلا انتظر “الموت المبكر”
٠٢:٢٩:٣٠ م، الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قديما، عرف الملح على أنه العدو الأول للذين يعانون من مشاكل في القلب، وكثيرا ما كان ينصح مريض القلب بتجنب تناوله، غير أن هذا الاعتقاد أصبح ضربا من الخيال في الوقت الحالي.

فبحسب دراسة جديدة، فإن استهلاك كمية أقل من الملح تعني أنك قد تعيش عمرا أقصر، وهذه الدراسة اعتمدت على مجموعة متزايدة من الأبحاث التي تفترض أن فوائد التخلص من الملح لهذه المجموعة الفرعية من المرضى قد تكون مبالغا فيها.

دراسة جديدة

الدراسة الجديدة قدمت في القمة السنوية للكلية الأمريكية لأمراض القلب الأسبوع الماضي وجاءت مخالفة للدراسات السابقة التي ربطت الصوديوم الزائد بارتفاع ضغط الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بفشل القلب ويمكن أن يفاقم فشل القلب الحالي، ويؤدي الكثير من الصوديوم إلى زيادة احتباس السوائل في الجسم، ما يزيد من حجم الدم داخل الأوعية الدموية.

تناول غرامين أو ثلاثة

من جهتها، أوصت جمعية Heart Failure Society of America بتناول غرامين إلى ثلاثة غرامات من الصوديوم يوميا للأصحاء. لكن، أولئك الذين يعانون من قصور القلب المعتدل أو الشديد يجب أن يستهلكوا أقل من غرامين يوميا، وهو أقل بقليل من ملعقة صغيرة واحدة.

ويضطر العديد من الأشخاص المصابين بقصور القلب إلى تقييد نظامهم الغذائي بشدة وتجنب هذه الأطعمة خوفا من تناول الصوديوم بكميات زائدة.

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الكلمات الدلالية:
القلب الملح تناول الملح دراسة عن تأثير الملح مرضى القلب

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