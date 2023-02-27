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12 ساعة جراحية لاستئصال ورم خبيث بمكة.. تفاصيل مثيرة
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12 ساعة جراحية لاستئصال ورم خبيث بمكة.. تفاصيل مثيرة

12 ساعة جراحية لاستئصال ورم خبيث بمكة.. تفاصيل مثيرة

12 ساعة جراحية لاستئصال ورم خبيث بمكة.. تفاصيل مثيرة
٠٢:٢١:٠٨ م، الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير: 

تمكن فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة من استئصال ورم ساركومي بعظمة الفخذ اليسرى لمريض تعرض لكسر مرضي في عملية معقدة استغرقت 12 ساعة تكللت -ولله الحمد- بالنجاح .

وأكد عضو تجمع مكة المكرمة الصحي أن فريقاً طبياً تكاملياً بقسم أورام العظام بمدينة الملك عبدالله الطبية استقبل حالة المريض بعد إحالته من إحدى عيادات أورام العظام في مستشفيات مدينة جدة عقب تعرضه لكسر مرضي في عظمة الفخذ اليسرى مع وجود ورم بالعظم.

وقام الفريق بأخذ خزعة من الورم التي أظهرت نتائجها أن هذا الورم من نوع الساركوما الخبيث، إضافة إلى إجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة التي قررت وضعه تحت العلاج الكيماوي لفترة معينة لمحاصرة الورم من الانتشار.

جراحة 12 ساعة

ودفع ذلك الفريق الطبي إجراء عملية جراحية للقيام بفصل الأوعية الدموية من الورم بالتعاون مع قسم جراحة الأوعية الدموية لاستئصال الورم من فخذ المريض والمحافظة على الطرف السفلي له، واستبدال عظمة الفخذ بجهاز معدني ومفصل صناعي في عملية جراحية بعد التأكد من استئصال الورم بالكامل، ليتم بعده وضع خطة علاجية تأهيلية للمريض ليمارس بعدها حياته الطبيعية.

وبين الفريق الطبي المعالج أن الساركوما ورم خبيث ينمو من الأنسجة الضامة والأنسجة الرخوة (مثل العضلات والأنسجة الضامة، ومثل الأوتار التي تربط العضلات بالعظام، والأنسجة الليفية والغضاريف، والأنسجة الزلالية المحيطة بالمفاصل)، إضافة إلى الشحوم والأوعية الدموية والأنسجة العصبية.

يُذكر أن قسم أورام العظام أجرى أكثر من 122 حالة شملت أورام العظام، والعضلات، والأنسجة الرخوية خلال العام الماضي .

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الكلمات الدلالية:
جراحة جراحة نادرة مكة ورم

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