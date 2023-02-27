شروط تسجيل الأرملة في “حساب المواطن”.. تعرف على الطريقة خطوة بخطوة

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كشف “حساب المواطن” عن خطوات تسجيل الأرملة التي لايوجد مرافق باسمها في البرنامج، إذ يستلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب.

وقالت “خدمة المستفيدين”، ردًا على سؤال حول ما هي مرفقات الأرملة، حيث لايوجد خيارات لها باسم المرفق؟، إنه في حال عدم وجود تابعين يلزم:

إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب،وتشمل: (صك الملكية للسكن).

-وفي حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند.

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تسجيل الأبناء بعيدًا عن الأسرة

كشف “حساب المواطن” عن خطوات التسجيل في البرنامج للأبناء كأفراد مستقلين بعيدًا عن الأسرة.

وأضافت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على سؤال حول ما إذا كان بالإمكان لطالب جامعي التسجيل في حساب المواطن؟، أنه مكن للفرد المستقل التسجيل مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل:

-صك الملكية للسكن

-أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد

-أو تعريف سكن من قطاع عسكري – حكومي – خاص

-وفي حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند.

5 حالات تحصل فيها الزوجة على دعم حساب المواطن بعيدًا عن زوجها؟

وفي رد سابق، حدد “حساب المواطن”، خمس حالات تحصل فيها الزوجة على الدعم كمستفيد رئيسي بعيدًا عن زوجها.

جاء ذلك ردًا على سؤال لإحدى الزوجات تقول إنها تريد الحصول على الدعم لها ولابنائها بعيدًا عن حساب زوجها، علمًا بأنها متعطلة وانقطع الضمان عنها؟

وقالت “خدمة المستفيدين”، إنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية:

– المهجورة

-متزوجة من غير سعودي

-عائلة سجين

-عائلة فاقد الاهلية

– زوجها غائب.

واشترطت ارفاق المستندات المطلوبة لاثبات الحالة ،وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

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حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.