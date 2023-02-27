الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
شروط تسجيل الأرملة في “حساب المواطن”.. تعرف على الطريقة خطوة بخطوة
مفاجأة.. تناول الملح بكثرة وإلا انتظر “الموت المبكر”
مفاجأة سارة من السفارة الأمريكية بالرياض لمواطني المملكة
12 ساعة جراحية لاستئصال ورم خبيث بمكة.. تفاصيل مثيرة
شاهد.. تفجير دبابات ومدرعات عسكرية روسية بهذه المنطقة
شاهد.. أول فيديو للزلزال الذي ضرب “ملاطيا” بتركيا صباح اليوم

الرئيسية

 /

محليات

 /

شروط تسجيل الأرملة في “حساب المواطن”.. تعرف على الطريقة خطوة بخطوة

شروط تسجيل الأرملة في “حساب المواطن”.. تعرف على الطريقة خطوة بخطوة

شروط تسجيل الأرملة في “حساب المواطن”.. تعرف على الطريقة خطوة بخطوة
٠٢:٢٩:٤٥ م، الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف “حساب المواطن” عن خطوات تسجيل الأرملة التي لايوجد مرافق باسمها في البرنامج، إذ يستلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب.

وقالت “خدمة المستفيدين”، ردًا على سؤال حول ما هي مرفقات الأرملة، حيث لايوجد خيارات لها باسم المرفق؟، إنه في حال عدم وجود تابعين يلزم:

إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب،وتشمل: (صك الملكية للسكن).

-وفي حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند.

اقرأ أيضًا:

بعد إتاحة هذه الميزة للزوجات.. توضيح مهم من “حساب المواطن” للأبناء

تسجيل الأبناء بعيدًا عن الأسرة

كشف “حساب المواطن” عن خطوات التسجيل في البرنامج للأبناء كأفراد مستقلين بعيدًا عن الأسرة.

وأضافت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على سؤال حول ما إذا كان بالإمكان لطالب جامعي التسجيل في حساب المواطن؟، أنه مكن للفرد المستقل التسجيل مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل:

-صك الملكية للسكن

-أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد

-أو تعريف سكن من قطاع عسكري – حكومي – خاص

-وفي حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند.

5 حالات تحصل فيها الزوجة على دعم حساب المواطن بعيدًا عن زوجها؟

وفي رد سابق، حدد “حساب المواطن”، خمس حالات تحصل فيها الزوجة على الدعم كمستفيد رئيسي بعيدًا عن زوجها.

جاء ذلك ردًا على سؤال لإحدى الزوجات تقول إنها تريد الحصول على الدعم لها ولابنائها بعيدًا عن حساب زوجها، علمًا بأنها متعطلة وانقطع الضمان عنها؟

وقالت “خدمة المستفيدين”، إنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية:
– المهجورة
-متزوجة من غير سعودي
-عائلة سجين
-عائلة فاقد الاهلية
– زوجها غائب.

واشترطت ارفاق المستندات المطلوبة لاثبات الحالة ،وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

اقرأ أيضًا:

عائل “فاقد الأهلية”.. توضيح مهم من “حساب المواطن”

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .
2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

الكلمات الدلالية:
62التسجيل في حساب المواطن أخبار حساب المواطن استحقاق حساب المواطن اعتراض حساب المواطن برنامج حساب المواطن تحديث حساب المواطن تسجيل الأبناء بعيدًا عن الأسرة في حساب المواطن تسجيل الأرملة في حساب المواطن تسجيل حساب المواطن حادث حساب المواطن حساب المواطن 1443 حساب المواطن السعودي حساب المواطن تسجيل حساب المواطن تسجيل جديد حصول الزوجة على دعم حساب المواطن بعيدًا عن زوجها خبيئة دخول حساب المواطن دعم حساب المواطن رابط حساب المواطن رقم حساب المواطن زوجة مبتعث سجيل في حساب المواطن شروط حساب المواطن صرف مستحقات الدفعة طريقة التسجيل في حساب المواطن طريقة التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال كاميرا سيارة مقطع فيديو

مواد ذات صلة

المزيد
الصحة: لا إصابات جديدة بـ”كورونا” وتماثل حالة للشفاء

الصحة: لا إصابات جديدة بـ”كورونا” وتماثل حالة للشفاء

١٢:٣٥ ص، الخميس، ٠٩ أكتوبر ٢٠١٤
تفاصيل التحقيقات مع الـ7 المتشبهين بالنساء في جدة.. علاقاتهم وتحركاتهم

تفاصيل التحقيقات مع الـ7 المتشبهين بالنساء في جدة.. علاقاتهم وتحركاتهم

٠١:١٩ م، الجمعة، ٠٨ يونيو ٢٠١٨
بعد 3 سنوات من الإعاقة.. مواطنة تمشي على قدميها مجدداً وتروي قصتها (فيديو)

بعد 3 سنوات من الإعاقة.. مواطنة تمشي على قدميها مجدداً وتروي قصتها (فيديو)

٠٤:١٩ م، الأثنين، ٠٦ أبريل ٢٠٢٠
متحدث الداخلية: القبض على المطلوب “منتظر السبيتي” بالعوامية

متحدث الداخلية: القبض على المطلوب “منتظر السبيتي” بالعوامية

١٢:٣٧ ص، الجمعة، ٠٢ يناير ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *