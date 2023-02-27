شاهد.. أول فيديو للزلزال الذي ضرب “ملاطيا” بتركيا صباح اليوم

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وثق مقطع فيديو اللحظات الأولى للزلزال الذي ضرب “ملاطيا” في تركيا، صباح اليوم.

وخلال الفيديو، الذي يبدو أن كاميرا مراقبة منزلية قد سجلته، يظهر المنزل وهو يهتز بشدة، كما اهتزت النجفة من قوة الزلزال.

وبحسب “سكاي نيوز”، فقد اهتزت عدة مبان في ملاطيا جنوبي تركيا إثر الزلزال الذي ضرب المدينة بدون وقوع ضحايا.

من جهتها، أعلنت السلطات التركية إصابة 20 شخصا بجروح إثر الهزة الأرضية.

زلزال يضرب ملاطيا

وكان المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أكد أن زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب شرق تركيا اليوم الاثنين.

وأوضح أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

إحصائية حديثة

ووفق أحدث إحصائية، تجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال الذي وقع في تركيا وسوريا، حاجز الـ 50 ألف متوفى عقب إعلان تركيا وفاة أكثر من 44 ألفًا.

وأكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “أفاد”، أن عدد المتوفين من الهزات الأرضية في تركيا ارتفع إلى 44 ألفاً و 218 شخصًا.

وبإضافة أحدث رقم معلن في سوريا وهو 5914 متوفى، يرتفع عدد القتلى الإجمالي في البلدين متجاوزاً 50 ألف شخص.

عدد ضحايا الزلزال وصل 50.306 قتلى

وأكدت أن أعداد قتلى الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا، ارتفعت إلى 50.306 قتيل، في إحصائية رسمية غير نهائية.

أعداد الضحايا في تركيا

فيما كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن معدل تقييم الأضرار في الولاية يراوح بين 75-80 بالمئة، مشيرًا إلى تضرر 750 ألف قسم مستقل بما في ذلك المناطق التجارية، مؤكدًا أن حصيلة ضحايا الزلزال ارتفعت إلى 43 ألفًا و556 قتيلا وفق آخر إحصائية رسمية

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