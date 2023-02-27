مفاجأة سارة من السفارة الأمريكية بالرياض لمواطني المملكة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السفارة الأمريكية في الرياض، عن بدء قبول مقترحات مشاريع تهدف الى تعزيز الأهداف المشتركة بين البلدين ضمن برنامج المنح في عدة مجالات ومنها حماية البيئة، والثقافة، والاقتصاد الإبداعي، والرياضة، وغيرها.

وأرفقت السفارة في تغريدتها عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم (اضغط هنا)

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الشروط العامة:

ويشترط على الراغبين في التقديم للحصول على المنح، كتابة موجزة (من 1 إلى 3 صفحات) تتضمن أفكار وأهداف البرنامج، وبناء على عملية التقييم، سيتم دعوة المتقدمين المختارين للتوسع في برنامجهم.

وسيتم الاهتمام بشكل خاص بالمقترحات التي تسلط الضوء على التنوع في الولايات المتحدة، والبرامج التي يمثل خبراؤها خلفيات متنوعة.

أمثلة على برنامج المنح:

تشمل المشاريع، على سبيل المثال لا الحصر:

• محاضرات أكاديمية أو مهنية أو ندوات أو ورش عمل أو برامج المتحدثين

• ورش عمل فنية وثقافية وعروض مشتركة و / أو معارض

• التبادل والمشاريع المهنية والأكاديمية

• بناء المجتمع والتواصل أو مبادرات التوجيه

• ورش عمل التطوير المهني والتدريب

• البرامج التي تسهل التواصل بين المواطنين السعوديين والأمريكيين

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المجالات ذات الأولوية

• البرامج التي تعزز تنمية المهارات في مجالات البرامج ذات الأولوية بين السعوديين

الشباب و / أو النساء ، أو الجماهير المستهدفة الأخرى

يجب إرسال جميع مواد الطلب عبر البريد الإلكتروني إلى Riyadhgrants@state.gov