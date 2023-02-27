حيلة غريبة.. عصابة تسرق ساعة من سعودي بإيطاليا قيمتها عشرات آلاف الدولارات

تواصل – وكالات:

أعلنت الشرطة الإيطالية، تعرض مواطن سعودي لسرقة ساعة فاخرة تُقدر بعشرات الآلاف من الدولارات، من سيارته أمس الأحد بمدينة ميلانو.

وفي التفاصيل، فقد أعلنت شرطة ميلانو في وقت متأخر أمس الأحد عن سرقة ساعة فاخرة من نوع “أوديمار بيجيه”.

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سرقة الساعات الفاخرة

وأضافت أن سرقة الساعات الفاخرة، انتشرت خلال الأسبوع الأخير؛ حيث تَلَقّت كذلك ثلاث بلاغات عن سرقات من هذا النوع، بلغت قيمتها الإجمالية ٥٠ ألف يورو.

وأشارت إلى أن المحتالين يستخدمون أساليب مختلفة؛ حيث يفتعلون شجارًا بجانب الأشخاص الذين يرتدون ساعات أو قلادات فاخرة، ويقومون بسرقتهم بطريقة سريعة.

وكذلك يقوم بعضهم بالاصطدام بالسيارات الفاخرة وعند نزول السائق يتم تشتيت انتباهه، ويقوم آخرون بسرقة المحتويات الثمينة الموجودة داخل السيارة قبل الفرار.