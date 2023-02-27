بالأرقام.. كيف سيغير الذكاء الاصطناعي حياتنا خلال السنوات القادمة؟

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أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ابتداءً من مساعدتنا في التنقل في المدن وتجنب زحمة المرور، وصولاً إلى استخدام مساعدين افتراضيين لمساعدتنا في أداء المهام المختلفة.

التعليم يتصدر استخدامات الذكاء الاصطناعي

وكشف استطلاع شارك به 19.504 عبر الإنترنت، بين عمر 16 و24 عامًا من 28 دولة، أن التعليم سيكون له الجانب الأكبر في استخدام الذكاء الاصطناعي بنسبة 35%.

وجاء الأمن ثانيًا بنسبة 33%، والتوظيف ثالثًا بنسبة 32%، والتسوق رابعًا بنسبة 31%، والنقل خامسًا بنسبة 30%.

بينما جاء الترفيه بنسبة 27%، وتكلفة المعيشة 26%، والسكن 23%، والدخل 23%، والبيئة 22%، والتغذية 15%، والعلاقات الشخصية 15%.

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5 مجالات قوية للذكاء الاصطناعي

وتكمن قوة الذكاء الاصطناعي في قدرته على التطور المستمر.

فمعظم المؤسسات والشركات وحتى الحكومات تعتمد الآن على تقنياته من أجل تسريع العمليات وأتمتها، وتقليل الجهد والتكاليف، ومن أهم طرق تأثير الذكاء الاصطناعي:

1- تغيير طريقة العمل

ستصبح جميع البيانات تقريباً رقمية في غضون 20 عاماً، مما يجعل من الممكن استخدام الذكاء الاصطناعي في صنع القرارات والتحسين.

سوف يحل الذكاء الاصطناعي والأتمتة محل معظم الموظفين، وستقوم الروبوتات والذكاء الاصطناعي بتصنيع المنتجات وتوصيلها والتسويق لمعظم السلع.

بالإضافة إلى القيام بالأعمال المنزلية، وتصميم المنازل وبنائها، وغير ذلك من عمليات.

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2- إحداث ثورة في مجال الرعاية الصحية

يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً إيجابياً في مجال الرعاية الصحية، إذ صار بالإمكان الآن رقمنة النظام الصحي.

وأصبح من الممكن نقل أي شيء بما في ذلك البيانات، وسجلات المرضى، والأشعة، على الإنترنت.

وسيحدث ذلك ثورة في منظومة الرعاية الصحية بأكملها، بما في ذلك التشخيص، والعلاج، والرعاية طويلة الأجل.

سوف يساعد الذكاء الاصطناعي العلماء أيضاً في ابتكار العديد من الأدوية بتكلفة أقل بكثير، كما سيساعد في إيجاد علاجات للأمراض النادرة.

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3- وسائل نقل أكثر أماناً وفاعلية

سوف تحدث المركبات ذاتية القيادة ثورة في عالم النقل، حيث ستقوم بنقل الركاب إلى وجهتهم بتكلفة أقل وبأمان أكثر، وستساهم في تقليل الوفيات الناجمة عن حوادث المرور بنسبة 90%.

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4 – تحسين تجربة التعليم

سيصبح الذكاء الاصطناعي بمثابة المعلم الأكثر فاعلية بالنسبة للطلاب، حيث سيقوم بتصحيح الامتحانات، والإجابة عن أسئلة الطلاب بدقة وصبر أكثر من المعلمين البشريين.

سيكون بإمكان الذكاء الاصطناعي استنتاج الطريقة التي تجعل الطلاب يتعلمون بشكل أسرع، وسوف يوفر لكل طالب تمارين مختلفة، حسب وتيرته الخاصة، ومع توافر المزيد من البيانات سيجعل الذكاء الاصطناعي تجربة التعليم أكثر فاعلية وجاذبية ومتعة.

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5 – الواقع المعزز

بمجرد أن يغادر الأشخاص المدارس أو العمل، سيكون الذكاء الاصطناعي في انتظارهم في المنزل، ليوفر لهم تجربة افتراضية لا يمكن تمييزها عن العالم الحقيقي.

ستجعل تقنيات مثل الواقع الافتراضي والمعزز والمختلط الحدود بين الحياة الواقعية والاتصالات عن بعد تتلاشى، وبحلول عام 2041 سيكون بالإمكان تعليم الأطفال العلوم من خلال جعلهم يتفاعلون بشكل افتراضي مع علماء راحلين مثل ألبرت أينشتاين.