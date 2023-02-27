الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. تفجير دبابات ومدرعات عسكرية روسية بهذه المنطقة
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شاهد.. تفجير دبابات ومدرعات عسكرية روسية بهذه المنطقة

شاهد.. تفجير دبابات ومدرعات عسكرية روسية بهذه المنطقة

شاهد.. تفجير دبابات ومدرعات عسكرية روسية بهذه المنطقة
٠١:٥٧:٥٢ م، الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الجيش الأوكراني الجيش الروسي المدفعية الروسية دبابات دبابات روسية روسيا

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