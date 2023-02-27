شاهد.. تفجير دبابات ومدرعات عسكرية روسية بهذه المنطقة

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أظهرت لقطات فيديو نشرها الجيش الأوكراني وتم تصويرها من الجو دبابات ومدرعات عسكرية روسية كانت تحاول التقدم نحو مدينة فوليدار في دونيتسك.

وخلال الفيديو، توقفت الدبابات في بادئ الأمر بعد انفجار مجموعة من الألغام، وتبع ذلك قصف مدفعي أوكراني.

جندي يحاول الهروب

وتظهر اللقطات كذلك محاولة جندي روسي الهرب بعد خروجه من دبابة تعرضت لإطلاق نار.

وقال الجيش الأوكراني، إنه دمر بواسطة المدفعية مركبة روسية، بينما بينت اللقطات رتلاً من الدبابات المتوقفة وسط تضاريس مليئة بالحفر.

وكشفت أحدث إحصائية عن زيادة عدد قتلى الحرب بين روسيا وأكرانيا، والتي بدأت في 24 من فبراير 2022 إلى أكثر من 300 ألف عسكري ومدني.

145 ألف جندي روسي

وأوردت التقديرات عن الجيش الأوكراني أن هناك ما يقرب من 145 ألف جندي روسي لقوا حتفهم في الحرب، فيما قدّر البيت الأبيض في اليوم نفسه، أن 30 ألف مرتزق روسي من Wagner قتلوا أيضًا بالحرب.

100 ألف مقاتل أوكراني

وقبل شهر، قال “رئيس الدفاع النرويجي” الجنرالEirik Kristoffersen إن “أوكرانيا فقدت 100 ألف مقاتل تقريبًا في الغزو” وفقا لما نقلت عنه قناة TV2 التلفزيونية الدنماركية، والشيء نفسه قاله رئيس “هيئة الأركان المشتركة الأميركية” الجنرال Mark Milley حين ذكر في كلمة ألقاها في “نادي نيويورك الاقتصادي” يوم 9 من نوفمبر الماضي، أن كل جانب خسر ما لا يقل عن 100 ألف جندي.

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