لمريض “السكري”.. 7 خطوات للعناية بالقدم لا يجب تجاهلها

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كشفت المجلس الصحي السعودي، عن العديد من الطرق التي يمكن اتباعها بهدف العناية بالقدم لمريض السكري.

7 خطوات

ونشر المجلس “أنفوجراف” على صفحته الشخصية بـ “تويتر” موضحا هذه الطرق، وهي كالتالي:

– يجب تجنب المشي حافي القدمن

– تحسس الحذاء جيدًا باليدين قبل ارتدائه

– تجنب ارتداء الأحذية المفتوحة

– شد رباط الحذاء باعتدال

– التأكد من مقاس الحذاء وراحته التامة للقدم

– ارتداء الجوارب النظيفة والجافة، وتجنب المثقوبة منها، وتغييرها يوميًّا

– تجنب الأحذية ذات الأطراف المدببة والكعب العالي.

اختيار الأحذية المناسبة

من ناحية أخرى، ينبغي اختيار الأحذية المناسبة، حيث توفر الأحذية الحادة والأنواع سيئة التركيب حماية قليلة للقدم، وتزيد من خطر الإصابات.

إذا انجرحت القدم يتطلب الشفاء وقتاً طويلاً لمريض السكري، لذلك من الضروري الاستثمار في حذاء جيد، لا ضيق ولا فضفاض، ويتمتع نعل الحذاء بدعم على أن يكون ناعماً ليمنع الإصابة.

في حالة الإصابة:

* ابدأ بتنظيف الجرح، وإزالة الغبار والأوساخ، والأنسجة الميتة بما في ذلك القيح.

* تكرار التنظيف والتضميد الجرح مرة كل يومين أو 3 أيام.

* لتعزيز الشفاء يجب تقليل الضغط حول الجرح، عن طريق المشي على عكازين، أو باستخدام كرسي متحرك، مع ارتداء الأحذية المصممّة خصيصاً لهذا الغرض. يساعد أيضاً خفض الوزن على تقليل الضغط على القدم.

* تناول الدواء في الوقت المحدد، وفي هذه الحالة يتم وصف مضادات حيوية واسعة الطيف لتقليل الجراثيم.

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