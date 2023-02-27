تعرف على أسباب تأجيل “ناسا” إطلاق مهمة Crew 6 للإماراتي “سلطان النيادي”

تواصل – وكالات:

بعد لحظات فقط من بدء العد العكسي لإطلاق المهمة، أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، اليوم الاثنين، تأجيل إطلاق مهمة Crew 6، التي تضم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، إلى محطة الفضاء الدولية.

وأفاد مراسل فضائية “سكاي نيوز عربية”، بأن المهمة Crew 6 كانت تستعد للانطلاق باتجاه محطة الفضاء الدولية، قبل أن يتوقف العد العكسي، وبعد دقائق أعلنت وكالة “ناسا” تأجيل عملية الإطلاق حتى وقت آخر.

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أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب

وكان من المقرر أن ينطلق رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، اليوم الاثنين، إلى محطة الفضاء الدولية في أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب، وذلك في الساعة 10:45 صباح الاثنين بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

غير أن العد العكسي توقف، الأمر الذي اضطر وكالة ناسا لتأجيل العملية دون أن تحدد موعدًا جديدًا لها.

وتعد مهمة crew-6 أول مهمة طويلة الأمد لأي رائد من رواد الفضاء العرب، وثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية، وأطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

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أكثر من 19 تجربة بحثية متقدمة في 10 مجالات

ومن المقرر أن يجري النيادي أكثر من 19 تجربة بحثية متقدمة في 10 مجالات مختلفة بالتعاون مع وكالة ناسا وشركاء آخرين.

وستنطلق المهمة على متن مركبة دراجون، التابعة لشركة سبيس إكس، من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية، في ولاية فلوريدا، بالولايات المتحدة، وصولا إلى محطة الفضاء الدولية.