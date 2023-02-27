ألمانيا.. إلغاء 325 رحلة جوية لهذا السبب

تواصل – فريق التحرير

نفذ الموظفون العموميون في ولاية وستفاليا الألمانية، شمال الراين، “إضرابا تحذيريًا لمدة 24 ساعة” الليلة الماضية، ما تسبب بإلغاء أكثر من 325 رحلة جوية في المطارين الرئيسين بالولاية.

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الإضراب شمل جميع المجالات

وأصدرت نقابة قطاع الخدمات المتحدة (Ver.di)، اليوم الاثنين، بيانًا أكدت فيه أن الإضراب شمل العديد من مجالات الحياة العامة مثل المطارات والمستشفيات ومراكز جمع القمامة ووسائل النقل الخفيفة عبر السكك الحديدية.

وأشار البيان أنه من المقرر تنظيم احتجاجات خلال النهار إلى جانب الإضراب.

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إلغاء 325 رحلة جوية

ومن جهتهما، أعلن مطاري كولن بون ودوسلدورف، أنه تم إلغاء أكثر من 325 رحلة جوية في المطارين بسبب الإضراب.

ولفت المطاران، في بيان لهما، أن الرحلات الملغاة 205 منها في مطار دوسلدورف وأكثر من 120 رحلة في مطار كولن بون.

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أسباب الإضراب

يذكر أن أرباب الأعمال عرضوا زيادة نسبتها 5% على أجور الموظفين في الحكومات الفيدرالية والمحلية إلى جانب دفعة إضافية لمرة واحدة قيمتها 2500 يورو، لكن النقابات رفضت العرض باعتباره غير كافٍ.

وتطالب النقابات بزيادة 10.5% في الأجور أو زيادة إضافية لا تقل عن 500 يورو شهريًا.

ومن المقرر أن تستمر المفاوضات بشأن الأجور حتى 27 مارس القادم.