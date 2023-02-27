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رجل من حائل تعرضت سيارته للاحتراق.. لن تصدق ما فعله مع ضيوفه؟ (فيديو)
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رجل من حائل تعرضت سيارته للاحتراق.. لن تصدق ما فعله مع ضيوفه؟ (فيديو)

رجل من حائل تعرضت سيارته للاحتراق.. لن تصدق ما فعله مع ضيوفه؟ (فيديو)

رجل من حائل تعرضت سيارته للاحتراق.. لن تصدق ما فعله مع ضيوفه؟ (فيديو)
١١:٥٢:٢٦ ص، الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

في واقعة غريبة جدا وملفتة، قدم رجل من حائل أكواب الشاي لضيوفه وسط الصحراء بينما كانت سيارته تحترق بجانبه.

وكانت السيارة قد اشتعلت نتيجة انفجار “قدر الضغط” الذي كان موجودا داخلها ولحسن حظ صاحبها لم يكن متواجدا في الداخل.

الملفت أن الرجل كان سعيدا جدا وهو يقدم أكواب الشاي لضيوفه ولم تظهر عليه أي علامة غضب أو حزن.

وعادة ما يصطحب محبي البر والتنزهات “قدر الضغط ” معهم في السيارة لتحضير اللحوم داخله ولقدرته على الاحتفاظ بالحرارة فترة طويلة.

تحذير سابق من المرور

كانت الإدارة العامة للمرور، قد نصحت جميع قائدي المركبات بعدم وضع مواد معينة قابلة للاشتعال داخل السيارات في فصل الصيف.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف؛ تأكد من خلو المركبة من المواد القابلة للتفاعل مع الحرارة، تفادياً لوقوع الحريق.

وتشمل هذه المواد:

1- العطور

2- العبوات المضغوطة

3- عبوات الغاز

4- البطاريات وبنوك الطاقة

5- الولاعة

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المرور: 5 مواد لا تضعها في السيارة بفصل الصيف.. قابلة للاشتعال

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