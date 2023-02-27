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بعد معاناة 13 عاما.. استخراج “رأس قلم” من فك مريض بعنيزة

بعد معاناة 13 عاما.. استخراج “رأس قلم” من فك مريض بعنيزة

بعد معاناة 13 عاما.. استخراج “رأس قلم” من فك مريض بعنيزة
١١:٣٨:٢٤ ص، الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نجح أطباء مستشفى الملك سعود بعنيزة من إنهاء معاناة مريض دامت 13 عامًا إثر إصابة قديمة سببت له التهابات وآلام مزمنة.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريض الثلاثيني حضر عيادة الأسنان وهو يشكو من التهابات وآلام في ضرسه، مما استدعى عمل الفحوصات والأشعة اللازمة له والتي بينت وجود جسم غريب “رأس قلم” بين ثنايا اللثة في الفك السفلي.

جراحة نادرة

إثر ذلك سارع الفريق المعالج بإجراء عملية جراحية لاستخراج الجسم الغريب استغرقت نصف ساعة تكللت بالنجاح -ولله الحمد- حيث تخلص فيها من الجسم الغريب والتهابات اللثة المزمنة.

يذكر أن مستشفى الملك سعود بعنيزة أجرى خلال عام 2022م أكثر من مليوني فحص مخبري، وأكثر من 76 ألف فحص بالأشعة.

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الكلمات الدلالية:
جراحة جراحة نادرة جسم غريب رأس قلم عنيزة

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