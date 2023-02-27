الذهب ينخفض إلى أدنى مستوى في شهرين

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تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في شهرين اليوم، نتيجة الخوف من أن يتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” مزيدا من إجراءات رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1808.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة (05:41) بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب إلى 1815 دولارا للأوقية بحسب “رويترز”.

في الوقت نفسه، تراجعت الفضة في السوق الفورية 0.9 في المائة إلى 20.58 دولار للأوقية وهبط البلاتين 0.3 في المائة إلى 906.94 دولار بينما زاد البلاديوم 0.9 في المائة إلى 1415.96 دولار للأوقية.

أسعار الذهب محليا

ومحليا ، انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين 27 من فبراير، مقارنة بأسعار أمس السبت، حيث سجل عيار 24 نحو 218.32 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 200.13 ريال.

عيار 21 يسجل 191.04 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 191.04 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 163.75 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 127.36 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 109.16 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6790 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1528 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 218,323 ريال.

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