تحذير لمحبي البطاطا والباذنجان من مادة “سامة” فيهما

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الخضراوات مثل الطماطم والباذنجان والفلفل والبطاطا تندرج تحت ما يسمى بـ “الخضراوات الباذنجانية”، والتي يجمعها شيء وحيد هو القلويد – مركب يحتوي على النيتروجين ويوجد في الأوراق والسيقان والأجزاء الصالحة للأكل من النباتات.

وعلى الرغم من كونها مفضلة لبعض الناس، فإن هذه “الخضراوات الباذنجانية” قد تؤدي إلى ظهور أعراض مؤلمة لبعض الأشخاص، وفقًا لـ إيلينا هولمز، الخبيرة في العلاج الغذائي.

وأضافت: “تعد ثمار الباذنجان – الطماطم والفلفل الحلو والباذنجان والتوابل، مثل الفلفل الحار والفلفل الحلو – من بين المكونات الأكثر شيوعًا في العديد من المأكولات”.

وغالبًا ما يشار إلى هذه المكونات بالخضراوات لأنها تبدو كخيارات لذيذة جيدة، لكن الخبيرة أشارت إلى كونها في الواقع فواكه.

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الباذنجانيات تحتوي على مادة سولانين

وعلى الرغم من أن بعضها عبارة عن فواكه وبعضها الآخر خضراوات، إلا أنها تشترك في شيء واحد – فهي تحتوي على قلويدات، وأبرزها سولانين، والتي تنتجها لحماية نفسها من الحشرات، ويمكن أن تكون خطيرة في الجرعات الكبيرة.

وهناك العديد من النباتات الأخرى في عائلة الباذنجانيات مثل التبغ تصبح سامة للإنسان.

وقالت هولمز: “يلاحظ بعض الأشخاص الذين يعانون من أمراض التهابية (التهاب المفاصل، ومرض التهاب الأمعاء، وما إلى ذلك) أن تناول هذه الخضراوات يزيد من تفاقم أعراض الالتهاب لديهم”.

وحذرت من أن الباذنجانيات يمكن أن تعمل كوقود للأعراض المؤلمة، مثل آلام المفاصل، والاحمرار، والتورم، والغثيان، وعسر الهضم، لدى الأشخاص المعرضين للالتهاب.

وتابعت هولمز: “يتفاعل البعض مع جميع أنواع الباذنجانيات، وبعضها يتفاعل مع نوع واحد أو نوعين فقط. يحدث ذلك لأن هؤلاء الناس حساسون للقلويدات”.

بينما قد تجد أن الباذنجانيات تزيد الأعراض سوءًا، إلا أن الفواكه والخضراوات نفسها لا تسبب الالتهاب. “قد تتسبب فقط في حدوث تهيج حيث يوجد التهاب بالفعل، وبالتالي، لا يشكل الباذنجان أي مخاطر صحية لأن المحتوى القلوي فيها عادة ما يكون ضئيلًا”، وفقًا للخبير.

علاوة على ذلك، فإن طرق التحضير التي تستخدم الحرارة – مثل الطهي والخبز والبخار – يمكن أن تساعد في تقليل محتوى مادة السولانين.

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الالتهابات بعد تناول الباذنجانيات

لكن إذا بدأت في المعاناة من الالتهابات بعد الباذنجانيات، فقد يكون الوقت قد حان للتخلص منها.

قالت هولمز: “إذا لاحظ الشخص اشتعال أعراضه بعد تناول الباذنجان، وعلى العكس من ذلك لاحظ تحسنًا عند قطع هذا الطعام، فعليه تجنب تناول هذه الخضراوات أو تقليل استهلاكها بشكل كبير”.

ومع ذلك، يمكن للأشخاص الأصحاء الاستمرار في الاستمتاع بأشياء مثل البطاطا والطماطم وحتى تحقيق بعض الفوائد.

قالت الخبيرة: “جميع أنواع الباذنجان غنية بفيتامين سي، والألياف الغذائية الصحية، ومضادات الأكسدة والمغذيات النباتية المضادة للالتهابات التي لاحصر لها”.

والطماطم مليئة بالليكوبين، المعروف بقدراته المضادة للالتهابات المرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان، في حين أن الفلفل الحلو يحتوي على مضاد أكسدة آخر، بيتا كاروتين.

علاوة على ذلك، فإن البطاطا غنية بالبوتاسيوم وفيتامين ب 6 الذي يدعم عملية التمثيل الغذائي، بينما يحتوي الفلفل الحار والفلفل الحلو على العديد من الكاروتينات والمركبات المضادة للالتهابات.

ولكن بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشاكل بعد تناول هذه الفاكهة والخضراوات، يمكنك دائمًا محاولة طهيها لتقليل محتوى السولانين أو التخلص منها ببساطة واختيار المنتجات الأخرى.