وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين في حريق منزل برفحاء

تواصل – فريق التحرير:

نشب حريق في منزل برفحاء، صباح اليوم، ما أدى لوفاة شخصين وإصابة 5 آخرين.

من جهتها، قالت المديرية العامة للدفاع المدني، إن “مدني رفحاء أخمد حريقًا في منزل، نتجت عنه إصابة (5) أشخاص، وحالتا وفاة، نسأل الله لهما الرحمة، ولذويهما الصبر والسلوان.

إخماد حريق حي السلي

ومنذ أيام قليلة، أخمد الدفاع المدني ‎بالرياض، حريقًا في ورشة بحي السلي، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل أي إصابات.

حريق بأحد المحال في الأحساء

وفي وقت سابق، اندلع حريق بأحد المحال بمدينة الأحساء في المنطقة الشرقية، وباشر الدفاع المدني إخماد الحريق، كما نشر الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر “تويتر”.

دون الكشف عن أسباب

وكشفت صور نشرها “الدفاع المدني” عن تدخل عناصر الدفاع المدني والتي نجحت بتوفيق الله في إخماد الحريق دون وقوع إصابات، بينما لم يتم الإعلان عن أسباب اندلاعه.

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