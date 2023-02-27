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تنبيه مهم من “الموارد البشرية” حول إجازة المرافق
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تنبيه مهم من “الموارد البشرية” حول إجازة المرافق

تنبيه مهم من “الموارد البشرية” حول إجازة المرافق

تنبيه مهم من “الموارد البشرية” حول إجازة المرافق
١٠:٥٣:٠٩ ص، الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع للموارد البشرية مع سؤال أحد المتابعين بشأن مدى وجود “إجازة مرافق” في نظام العمل.

وقال الحساب: ” لا يوجد في نظام العمل إجازة مرافق، ويمكن للطرفين الاتفاق على آلية لتنظيم هذا النوع من الإجازات أو بحسب ما تنص عليه لائحة تنظيم العمل للمنشأة”.

مدة الإجازة مدفوعة الأجر

في وقت سابق، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مدة الإجازة مدفوعة الأجر المستحقة للموظف في حالات الوفاة.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين بخصوص مدة إجازة الوفاة في نظام مكتب العمل بالقطاع الخاص بالنسبة للأخ المتوفى.

المادة 113 من نظام العمل

وقال حساب “العناية بالمستفيدين” في موقع “تويتر”، إنه “وفقًا للمادة 113 من نظام العمل – للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، الأصول هم الأم والأب وما علا، أي الجد والجدة، الفروع هم الأبناء والأحفاد”.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية المملكة الموارد البشرية

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