بينهم 19 طفلاً.. 65 قتيلاً جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في البرازيل

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات البرازيلية، أن حصيلة الفيضانات وانزلاقات التربة التي نجمت عن هطول أمطار غزيرة في ولاية ساو باولو نهاية الأسبوع الماضي ارتفعت إلى 65 قتيلاً على الأقل بعدما كانت الجمعة 54.

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مقتل 65 شخصًا

وقالت سلطات ولاية ساو باولو، أمس الأحد: “حتى الآن، تم تأكيد مقتل 65 شخصًا”، محددة هوية “21 رجلاً و17 امرأة و19 طفلاً”.

وفي غضون 24 ساعة، هطل في مدينة ساو سيباستياو أكثر من 680 مليمترا من الأمطار، أي أكثر من ضعف المعدل الشهري، بحسب السلطات المحلية.

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2400 شخص تركوا منازلهم

وفي هذه المدينة الساحلية البالغ عدد سكّانها 90 ألف نسمة، الواقعة على مسافة نحو 200 كيلومتر من ساو باولو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، اجتاح انزلاق تربة حوالي 50 منزلاً.

وأعلنت السلطات، في حصيلة رسمية، أن أكثر من 2400 شخص اضطروا لترك منازلهم بسبب الكارثة.

ويعزو الخبراء هذه الظواهر المناخية القصوى إلى آثار تغير المناخ والبناء العشوائي.

ويعيش في البرازيل 9.5 ملايين شخص في مناطق معرضة لخطر حدوث فيضانات أو انزلاقات تربة.

وكثير من هؤلاء يقيمون في أحياء فقيرة تنعدم فيها شبكات الصرف الصحي.

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