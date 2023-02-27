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هاشتاق “الراتب” يتصدر الترند.. ومغردون: “لا تنسوا الصدقات”

هاشتاق “الراتب” يتصدر الترند.. ومغردون: “لا تنسوا الصدقات”

هاشتاق “الراتب” يتصدر الترند.. ومغردون: “لا تنسوا الصدقات”
١٠:٢٥:٥٢ ص، الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “الراتب” موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، صباح اليوم ، مع الإعلان عن بدء نزول الراتب في حساب الموظفين اليوم.

وقال أحد المغردين: “المال زينة والزينة لا تدوم فكم من قليل الراتب سعيد وكم من كثير الراتب تعيس في المال”.

لا تنس الصدقة

وأضاف آخر: “لا تنسَ ما نقص مال من صدقه احرص على توصيل صدقتك بنفسك فكل خطوة فيها أجر ومعرفتك للمحتاجين وتفقد أحوالهم بنفسك أجرها عظيم”.

وتابع ثالث: “وماتنفقوا من خير فلأنفسكم”.. للصدقة أثر بالغ في دفع البلى؛ وشفاء المرضى؛ وبركة المال؛ ولو كانت قليلة، وفي الحديث: “فاتقوا النار ولو بشق تمره” فيجب على المسلم أن لا يغفل عنها؛ وأن تكون دائمة؛ ليدوم أجرها، وتستمر بركتها، وقليل دائم خير من كثير منقطع، وأحب الأعمال الى الله أدومه وإن قل٠

وتلقى الكثير من المواطنين، صباح اليوم، رسائل على هواتفهم تخبرهم بالبدء في نزول الرواتب في حساباتهم البنكية.

وبشكل فكاهي، أكد الكثير منهم أنه يتم خصم الراتب في الاستقطاعات ولتسديد الديون والاشتراكات وغيرها ولا يتبقى منه أي شيء.

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