انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 191 ريالاً

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انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين 27 من فبراير، مقارنة بأسعار أمس السبت، حيث سجل عيار 24 نحو 218.32 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 200.13 ريال.