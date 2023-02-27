انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 191 ريالاً
تواصل – فريق التحرير:
انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين 27 من فبراير، مقارنة بأسعار أمس السبت، حيث سجل عيار 24 نحو 218.32 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 200.13 ريال.
عيار 21 يسجل 191.04 ريال
وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 191.04 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 163.75 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 127.36 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 109.16 ريال.
فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6790 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1528 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 218,323 ريال.
أسعار الذهب أمس
وأمس، سجل عيار 24 نحو 218.48 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 200.27 ريال.
عيار 21 يسجل 191.17 ريال
وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 191.17 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 163.86 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 127.44 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 109.24 ريال.
فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6795 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1529 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 218.476 ريال.
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