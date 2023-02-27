شرطة الرياض تقبض على مواطن لدهسه أحد المارة

تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة الرياض، القبض على مواطن لدهسه أحد المارة أمام مرفق تعليمي بمدينة الرياض.

ولم تتضح المزيد من التفاصيل حول الواقعة.

وجرى إحالته واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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ما هي عقوبة الدهس غير العمد في المملكة؟

الحبس لمدة سنتين وبدفع بغرامة قدرها 100 ألف ريال لكل شخص تسبب في حادث نتج عنه إصابة شخص واستغرقت فترة الشفاء منه أكثر من خمسة عشر يومًا.

من قام بارتكاب حادث مروري أو تعدي مروري نتج عنه إصابات تزيد مدة شفائها عن خمسة عشر يومًا فإن العقوبة تحدد بالسجن لمدة سنتين أو بدفع غرامة قدرها 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة الدهس العمد

تحدد عقوبة الدهس العمد بالسجن لمدة زمنية قد تصل إلى أربع سنوات أو دفع غرامة مالية قد تصل إلى 200 ألف ريال.

وتحدد العقوبة على حسب حجم الإصابة والضرر الناتج عن الحادثة، فكلما زاد الضرر زادت العقوبة، وفي بعض الحالات تفرض عقوبة الغرامة والسجن معًا.

أما في حالة نفي التعمد في إلحاق الضرر بالغير، تصبح العقوبة أخف من ذلك، حيث تختلف عقوبة الدهس العمد عن الدهس بغير القصد.

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القبض على شخص آخر لمخالفته نظام مكافحة المعلوماتية

كما ألقت شرطة الرياض، القبض على شخص آخر لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بتوثيق محتوى مرئي بذلك، ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجرى إحالته واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

وينص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على عقوبة بالحبس لاتزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال.

لكل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها وهي على النحو الآتي:

الدخول غير المشروع لموقع إلكتروني.

الدخول إلى موقع إلكتروني بهدف تغيير أو إتلاف أو تعديل أو إلغاء أو شغل تصميم الموقع.

استخدام الهواتف المحمولة المجهزة بكاميرا لتسجيل وتوزيع اللحظات الخاصة.

إلحاق الضرر بهم من خلال وسائل تكنولوجيا المعلومات المتعددة.

كما فرض النظام عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على (10) سنوات وغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1. حاول تهريب أكثر من خمس حاويات زيت أو المنتجات البترولية في أمتعته الشخصية.

2 – عمل إعلانًا بالكلام أو الفعل يضر بسمعة المملكة أو بسمعة شعبها وقدرة المملكة على التصرف.

-ينشئ الموقع تواجدًا على الإنترنت أو على جهاز الكمبيوتر لأي منظمة إرهابية.

-يقوم بنشرها حتى يتمكن من التواصل مع أي شخص في تلك المنظمات.

-نشر طريقة تصنيع المتفجرات.