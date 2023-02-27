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“مطارات جدة” تحذر من إعلانات التوظيف الوهمية

“مطارات جدة” تحذر من إعلانات التوظيف الوهمية

“مطارات جدة” تحذر من إعلانات التوظيف الوهمية
٠٩:٠٦:٤٨ ص، الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت شركة مطارات جدة، من التعامل مع إعلانات التوظيف الوهمية ومجهولة المصدر، والتي انتشرت مؤخرًا على كثير من صفحات التواصل الاجتماعي.

التقديم على الوظائف من خلال الموقع الرسمي

وأكدت “مطارات جدة”، في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن “جميع طلبات التقديم على الوظائف تتم من خلال موقعها الرسمي”.

ودعت الشركة الجميع لـ”عدم التجاوب مع أي إعلانات تصدر عن غير القنوات الرسمية للشركة”.

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تحذير من الحسابات الوهمية والمشبوهة

وفي وقت سابق، حذرت منصة “أبشر”، من التعامل مع الحسابات الوهمية والمشبوهة التي تدّعي تقديم الخدمات الحكومية عبر الاتصالات أو الرسائل النصية أو الروابط.

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سرية المعلومات

ودعت المنصة، المستفيدين إلى التواصل معها عبر الرسائل الخاصة في حال وجود أي استفسار؛ وذلك حفاظاً على سرية المعلومات، بشرط إرسال تفاصيل الطلب مصحوبة بالاسم الثلاثي ورقم الهوية ورقم للتواصل.

وأشارت في ردها على استفسار عبر حسابها بـ”تويتر”، إلى أنها تقدم المزيد من الخدمات بينها الاطلاع على تفاصيل المخالفات المرورية وتقديم طلب اعتراض إلكتروني في حال عدم صحة المخالفة.

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