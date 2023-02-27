زلزال جديد يهز محافظة “أديامان” التركية

تواصل – وكالات:

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، منطقة غول باشي بمحافظة أديامان التركية اليوم الاثنين.

وجاء ذلك بعد يوم من وقوع زلزال بمدينة البستان في محافظة كهرمان مرعش، جنوبي تركيا، بلغت قوته 4 درجات علي مقياس ريختر، وفق ما أعلن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي.

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تسجيل 9 آلاف و990 هزة ارتدادية

في الأثناء، أعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، أنه تم تسجيل 9 آلاف و990 هزة ارتدادية عقب الزلزال الذي وقع في محافظة كهرمان مرعش فجر 6 فبراير الجاري.

وقال رئيس “آفاد” يونس سيزر خلال مؤتمر صحفي، إن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي البلاد بلغت 44 ألفًا و374 حتى مساء الأحد.

وأشار إلى أن أعمال البحث والإنقاذ انتهت في نحو 21 ألف مبنى، وأن العمليات تركز حاليًا على إزالة الأنقاض بالكامل في المناطق المتضررة.

وأوضح أن الجهود مستمرة بزخم كبير لنصب الخيم والحاويات السكنية والمنازل الدائمة لضحايا الكارثة.

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المحافظات التركية المتضررة من الزلزال

والمحافظات التركية المتضررة من الزلزال هي كهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفة وديار بكر وأضنة وأدي يامان وعثمانية وهطاي وكيليس وملاطية وألازيغ.

وفي 6 من فبراير الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.