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كيف تدير الأسرة الراتب في 30 يومًا؟.. نصائح مهمة لا تفوتك

كيف تدير الأسرة الراتب في 30 يومًا؟.. نصائح مهمة لا تفوتك

كيف تدير الأسرة الراتب في 30 يومًا؟.. نصائح مهمة لا تفوتك
٠٨:٥٧:١٥ ص، الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

مع تقاضي الموظفين الحكوميين راتبهم الشهري، اليوم، تهتم الكثر من الأسر بالبحث عن الخطوات والنصائح العملية التي تساعدها في تحديد أوجه الإنفاق.

كما تبحث عن الأولويات التي يجب أن تأتي في صدارة إنفاقاتها المختلفة، والعمل على تحقيق وضمان الاستقرار المادي، فضلاً عن تجنب السقوط في فخ الديون.

-شراء احتياجات البيت الأساسية

بداية وقبل كل شيء يجب أن يكون إنفاق كل أسرة تبعًا لمقدراتها المادية، وأن تحدد أوجه الإنفاق الضروية، من شراء احتياجات البيت الأساسية، سواءً كان ذلك بشكل أسبوعي أو نصف شهري، أو شهري، من مواد تموينية ولحوم وخلافه.

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– سداد الفواتير والالتزامات الشهرية

يجب تحديد الإنفاقات الثابتة شهريًا، مثل الإيجار، والمصروفات والرسوم المدرسية الخاصة بالأبناء.

إلى جانب رصد ميزانية للتعامل مع الظروف الطارئة التي قد تستدعي الذهاب إلى الطبيب وشراء الأدوية.

– التفريق بين الأساسيات والكماليات

لاشك أن هناك أشياء أساسية لا يمكن الاستعاضة عنها بشكل من الأشكال، وأخرى تندرج في إطار الكماليات التي يمكن العيش والتأقلم مع الحياة بدونها.

وعندما يكون ذلك واضحًا في الأذهان من البداية يسهل تحديد أوجه الإنفاق الأساسية، والتخفيف قدر المستطاع من شراء الكماليات التي قد تأكل الكثير من موارد الأسرة.

– تجنب الإسراف والتبذير

الإسلام ينهى ويحذر بشدة من الإسراف في الإنفاق، وعدّ المبذرين إخوانًا للشياطين، “وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا”.

وقوله تعالى: “وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا”.

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– الشراكة في إدارة الشؤون المالية

على الزوج أن يشارك زوجته وضع خطّة الأولويات والنّفقات والمصروفات وخطّة ميزانية البيت، من خلال تحديد ومناقشة أولويات الأسرة واحتياجاتها وذلك يساعد في ضبط النّفقات في أمور لا حاجة لها.

– تطوير مصادر الدخل

لابد أن يبحث الشخص بشكل دائم عن تطوير وتحسين مصادر الدخل لديه، ويمكن ذلك من خلال:

الجمع بين عمل وأكثر.

أو القيام بنشاط شخصي في أوقات ما بعد العمل الأساسي.

وذلك حتى لا تعاني من صعوبة العيش براتب ربما لا يكفيك حتى نهاية الشهر.

– تجنب الديون

من النصائح المهمة لتحقيق الاستقرار المادي في الأسرة، هو الابتعاد ما أمكن عن الحصول على قروض سواءً من البنوك أو الأفراد، أو الحصول عليها في نطاق ضيق وعند اشتداد الحاجة لذلك.

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