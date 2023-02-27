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زلزال بقوة 5.5 درجة يهز سولاويسي بإندونيسيا
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زلزال بقوة 5.5 درجة يهز سولاويسي بإندونيسيا

زلزال بقوة 5.5 درجة يهز سولاويسي بإندونيسيا

زلزال بقوة 5.5 درجة يهز سولاويسي بإندونيسيا
٠٨:٤٤:١٤ ص، الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا قوته 5.5 درجة هز مدينة سولاويسي الإندونيسية صباح اليوم الاثنين.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 12 كيلومترًا.

زلازل عديدة في أكثر من مكان

وكان قد أعلن المركز، يوم الأحد، عن وقوع زلزال جديد في مدينة البستان في محافظة كهرمان مرعش بـ تركيا.

وأشار إلى أن قوة الزلزال بلغت 4 درجات على مقياس ريختر.

وعلى جانب آخر، ضرب زلزال بلغت شدته 4.3 درجة على مقياس ريختر مقاطعة “راجكوت” بولاية “جوجارات” شمال غربي الهند، وفقًا لـ”المدينة”.

وقال المركز الوطني لرصد الزلازل في الهند، في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة “تويتر” أوردتها قناة “إن دي تي في” الهندية، إن الهزة الأرضية وقعت بعد ظهر اليوم الأحد على عمق 10 كيلو مترات وعلى بعد 270 كيلومترا من مقاطعة “راجكوت”.

وأضاف المركز أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

الكلمات الدلالية:
إندونيسيا الهند تركيا زلزال كهرمان مرعش مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي هزة أرضية

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