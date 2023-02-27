هذه الخدمات قادت المملكة للصدارة في الشرق الأوسط

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تصدرت المملكة دول الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا في مؤشر “GEMS” للخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة بمقياس الأسكوا وذلك بفضل تحسن أداء 84 خدمة.

الخدمات الأكثر طلبًا

وجاءت خدمات النقل والمرور والتعليم والعمل والهجرة والصحة والشؤون الاجتماعية وغيرهم في الصدارة، حيث وصل الإجمالي إلى 84 خدمة.

عدد الخدمات تحت التقييم

– النقل والمرور والشرطة (9).

– التجارة والصناعة 15.

– التعليم 8.

– الصحة 7.

– الداخلية 6.

– الشؤون البلدية 5.

العمل 4.

الشؤون الاجتماعية 5.

– المالية 2.

– المرافق 5.

– الهجرة 2.

– العدل 5.

– الشؤون الحكومية المشتركة 8.

– السياحة.

مؤشرات إنجاز الوطن بمقياس الأسكوا

الترتيب الإقليمي 1

الخدمات المقيمة 84

عدد المؤسسات المقيمة 26

توفر الخدمة وتطورها 96%

مستوى تطوير الخدمات على البوابة الإلكترونية 100%

مستوى تطوير الخدمات عبر النقال 93.14%

توفر التطبيقات على المنصات النقالة 82.40%

توفر وسيلة لآراء المواطنين عبر البوابة الإلكترونية 100%

توفر خصائص لذوي الإعاقة على البوابة الإلكترونية 95.69%

مستوى الأمان على القنوات 99.67%

مستوى توفر البيانات المتاحة 98%

النتائج في المؤشر العام:

المركز الرابع في 2020

المركز الثاني في 2021

المركز الأول في 2022

ويقيس المؤشر خدمات الأفراد وقطاعات الأعمال وفق ثلاثة مؤشرات فرعية هي توفر توفر الحدمات الحكومية ومدى نضجها الرقمي وقياس مستوى استخدام المستفيدين لها ومدى رضاهم حيالها والتركيز على قياس وصول الخدمة للمستفيد النهائي .

وجرى قياس 84 خدمة في مجالات خدمية مختلفة، أوصلت المملكة إلى المركز الأول، بعد أن حققت تقدمًا سريعًا في السنوات الثلاثة الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة أنشأت هيئة للحكومة الرقمية في نقلة نوعية نحو تعزيز الأداء الرقمي، والرفع من جودة الخدمات وتحسين تجربة العملاء بما يتوافق مع الرؤية الطموحة .

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