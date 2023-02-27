هل يقع الطلاق وقت الحيض أم لا؟ “الخثلان” يجيب (فيديو)

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قال الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رئيس الجمعية الفقهية، إن الطلاق وقت الحيض محرم، لكن أكثر العلماء يؤكدون على وقوعه.

وأضاف ردًا على سؤال: هل يقع الطلاق وقت الحيض أم لا؟: “الطلاق وقت الحيض هو محرم لا يجوز، وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن ابن عمر طلق زوجته وقت الحيض.

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غضب النبي من ابن عمر

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: “أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فَتَغَيَّظَ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لِيُرَاجِعْهَا، ثم لِيُمْسِكْهَا حتى تَطْهُرَ، ثم تَحِيضُ فَتَطْهُرَ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يَمَسَّهَا، فتلك العِدَّةُ، كما أمر الله عز وجل”.

وفي لفظ: «حتى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً، سِوَى حَيْضَتِهَا التي طَلَّقَهَا فيها». وفي لفظ “فحُسِبَتْ من طلاقها، ورَاجَعْهَا عبدُ الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم”.

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ودل هذا على تحريم الطلاق وقت الحيض، لكن هل يقع أو لا يقع؟، أكثر العلماء على وقوعه، وهو الذي عليه المذاهب الأربعة: الحنفية، المالكية، الشافعية، والحنابلة، بل عده النووي وابن عبدالبر إجماعًا”.