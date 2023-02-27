5 أسباب تدفعه لذلك.. 9 خطوات للتعامل مع طفلك الكاذب

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يلجأ بعض الأبناء للكذب على الآباء، الأمر الذي يزعجهم ويدفعهم إلى عقابهم بطرق مختلفة عند اكتشاف ذلك.

وقالت الدكتورة شيماء هلال، استشاري علم النفس التربوي، إنه على الآباء أن يعلموا أسباب لجوء الطفل إلى حيلة الكذب.

واعتبرت أن وظيفة السلوك هي ما يحدد الطريقة المثالية لتعديل السلوك الخاطئ، إذ أن الأهم من تفكير الآباء في معاقبة الطفل تحديد سبب السلوك.

وحذرت استشارية علم النفس، وفقًا لصحيفة “عكاظ” من أن التوتر في العلاقة بين الآباء والأبناء، يجعل الطفل يتأثر على الفور بأي مؤثر خارجي يتعرَّض له.

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5 أسباب تدفع الأبناء للكذب

وكشفت عن خمسة أسباب تدفع الأبناء للكذب على الآباء، تتمثل في:

-الخوف من العقاب الشديد.

-ضعف الشخصية.

-عدم تقرُّب الأب والأم منه.

-الخيال الواسع.

-ارتفاع مؤشر الذكاء.

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9 نصائح للتعامل مع الطفل الكاذب

وينصح الخبراء بالتعامل مع كذب الطفل على النحو اللتالي:

-حتى لو كنت تعرفين أن طفلك يكذب فلا تنعتيه أبدًا بالكاذب، لأن هذه الصفة ستشوّه ثقته بنفسه وستجعله يقتنع بأنه كاذب بالفعل.

-لا تقومي بتذكير طفلك بمواقف أو أكاذيب سابقة قالها لأن هذا التصرف سيحزن الطفل ويزيد الأمر سوءًا.

-لو شعرت بأن طفلك يكذب واجهيه بأنك تعلمين أنه غير صريح وصادق معك وبأن الأمر يحزنك، واشرحي له أنه من الطبيعي أن يقلق من قول الحقيقة، والعقاب عند ارتكاب الأخطاء فكلنا كذلك إلا أن الكذب لا يفيد ولا يحل المشكلة.

-حاولي أن تبحثي عن الأسباب التي تدفع طفلكِ للكذب، شجعيه واظهري له كلّ الدّعم والحنان ليفصح لك عن مخاوفه وما يدفعه لذلك.

– حاولي أن توضحي لطفلك أن ما يفعله خطأ، وأن الكذب سلوك سيء سيجعل الآخرين ينفرون منه واذكري له الصفات الحسنة والمميزة فيه.

– كما يمكنك استغلال القصص والرويات لأنها الوسيلة الأكثر تأثيرًا في نفس الطفل، اقرئي له القصص حول الكذب ومساوئه والصدق وحسناته وبذلك ستوصلين له الرسالة بطريقة لطيفة وخفيفة.

-وضحي لطفلك أن عقاب الكذب هو أكبر من العقاب على أي تصرف يحاول إخفاءه بالكذب، وشجعيه على قول الحقيقة حتى ينجو من العقاب الشديد على كذبه.

-شجعي طفلك عند قوله الحقيقة وكافئيه بشيء يحبه؛ كأن تحضري له لوحة بنجوم ذهبية تُلصق عند كل حقيقة يقولها ولدى حصوله على عدد معين من النجوم الذهبية يمكنك أن تشتري له هدية.

-على الوالدين أن يتعاملا بحزم ودون تهاون مع الطفل الكاذب، وهذا لايعني بكل الأحوال تعريضه للعقاب البدني الموجع بل حرمانه بشكل جدي من أشياء يحبها كي لا يعتاد على الكذب ويكرر هذا السلوك مجددًا.