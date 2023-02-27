الثلج المشتعل.. اندلاع 100 حريق بالغابات اليونانية رغم الشتاء

تواصل – فريق التحرير:

قامت قوات الإطفاء في اليونان خلال العطلة الأسبوعية بـ96 عملية لإطفاء حرائق في الغابات والأحراش في أوج فصل الشتاء، والتي بدت الثلوج من جرائها كأنها تشتعل.

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طائرات إطفاء الحرائق

وأوضحت الإذاعة الرسمية في اليونان “إي آر تي”، أن قوات الإطفاء استعانت بطائرات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب في أسوأ هذه الحرائق والذي وقع في الجانب الشمالي من شبه جزيرة بيلوبونيز.

وتابعت أن الحرائق لم تسفر عن وقوع أضرار بشرية حتى الآن.

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أسباب الحرائق

وذكر خبراء الطقس أن أسباب الحرائق تمثلت في الإهمال وحالة الطقس غير المعتادة إذ إن الأمطار لم تهطل في قطاعات واسعة في اليونان في هذا الشتاء إلا بصورة نادرة.

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حريق يلتهم مصنعا أمريكيا للطائرات المسيرة

حريق في مصنع أمريكي

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اندلع حريق في مصنع أمريكي للطائرات المسيّرة، في لاتفيا، أمس الثلاثاء، وأصيب 3 أشخاص وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وحسب وسائل إعلام، يوفر المصنع الذي نشب بداخله الحريق، إمدادات للجيش الأوكراني وأعضاء في “الناتو”.

وهبت فرق الإطفاء والإسعاف، باستجابة سريعة، ووصلت إلى موقع الحريق.

وانتشر الكثير من سيارات الشرطة والإطفاء والإسعاف قرب موقع الحريق في المصنع الذي تديره شركة “إيدج أوتونومي” الأمريكية في ضواحي العاصمة اللاتفية ريجا.

ولم يعلن عن أسباب اندلاع الحريق في مصنع الطائرات المسيرة.

وحثت خدمات الطوارئ في لاتفيا، عبر تويتر، السكان المحليين على إبقاء أبواب بيوتهم ونوافذها مغلقة.