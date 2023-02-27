تكلف بعضها 100 مليار دولار.. أكثر 10 كوارث بيئية تكلفة في 2022 (صور)

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شهد عام 2022 عددًا غير مسبوق من الكوارث الطبيعية المتعلقة بتغير المناخ في العديد من الدول، بينها الفيضانات والجفاف والأعاصير والعواصف وهطول الأمطار الغزيرة.

وكشف تقرير صادر عن منظمة كريستيان إيد (Christian Aid) للإغاثة والتنمية، عن تكلفة الآثار المدمرة للكوارث الطبيعية، والتي تراوحت بين 3 و100 مليار دولار. على الرغم من أن هذه الأرقام مجرد تقديرات، فإن التكلفة الحقيقية يمكن أن تكون أعلى من ذلك بكثير.

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الإعصار “إيان” في أمريكا – 100 مليار دولار

تسبب الإعصار «إيان» الذي ضرب غرب كوبا وجنوب شرق الولايات المتحدة، أواخر سبتمبر الماضي، في أضرار مادية كبيرة بقيمة 100 مليار دولار، وأسفر عن مصرع ما لا يقل عن 150 شخصا، وتشريد 40 ألفا.

الجفاف في أوروبا – 20 مليار دولار

تسبّب جفاف عام 2022 في القارة العجوز، الذي وُصف بأنه الأسوأ منذ 500 عام، في إشعال حرائق الغابات وإتلاف المحاصيل، وأثر على إنتاج الغذاء والطاقة وتوافر المياه والحياة البرية، كما أسفر عن وفاة أكثر من 20 ألف شخص.

فيضانات الصين – 12.3 مليار دولار

شهدت الصين، في يونيو الماضي، هطول أمطار غزيرة، تُعد الأسوأ منذ عام 1961، مما تسبب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وأُجبر مئات الآلاف من الأشخاص على النزوح.

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جفاف الصين – 8.4 مليار دولار

في أواخر شهر أغسطس الماضي، شهدت الصين أسوأ فترة جفاف، حيث ارتفعت درجات الحرارة إلى درجات قصوى على مدى 70 يومًا، وانخفض هطول الأمطار، ما أثر بشكل سيئ على حوض نهر “اليانغتسي”، الذي يوفر المياه لأكثر من 450 مليون شخص أي ثلث سكان البلاد.

الفيضانات في أستراليا – 7.5 مليار دولار

شهدت ولايات شرق أستراليا، من أواخر فبراير إلى مارس الماضي، فيضانات أسفرت عن مقتل 27 شخصًا، وتشريد 60 ألف شخص.

الفيضانات في باكستان – 5.6 مليار دولار

من منتصف يونيو إلى سبتمبر الماضي، اجتاحت فيضانات باكستان، وأسفرت عن مصرع أكثر من 1700 شخص، وتشريد 7 ملايين آخرين، وما زاد من وطأة الموقف أن الفيضان جاء بعد صيف شهد درجات حرارة قياسية – مما يعني أن الأرض كانت جافة جدًا لامتصاص الماء.

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العاصفة “يونيس” (عدة دول) – 4.3 مليار دولار

في فبراير الماضي، اجتاحت العاصفة “يونيس”، دول بلجيكا وألمانيا وأيرلندا وهولندا وبولندا وبريطانيا، وأدت إلى وقوع دمار هائل في تلك الدول، وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص، فيما سجلت المملكة المتحدة رياحا بلغت سرعتها 122 ميلا في الساعة، وتعتبر الرياح الأقوى منذ أكثر من 30 عاما.

الجفاف في البرازيل – 4 مليارات دولار

شهدت البرازيل موجة جفاف سيئة، وعانت منها معظم عام 2022، وهو جفاف يُعتقد أنه الأسوأ منذ عقود كما شهد مستوى نهر الأمازون انخفاضا وكان مصدر قلق.

الإعصار “فيونا” في كندا – 3 مليارات دولار

وفي سبتمبر الماضي، ضرب الإعصار “فيونا” منطقة البحر الكاريبي وكندا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 25 شخصًا، وتشريد 13 ألف شخص، وأغلقت 4 مطارات دولية على الأقل، إلى جانب إغلاق عدد كبير من الطرق.

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الفيضانات في جنوب إفريقيا – 3 مليارات دولار

شهدت جنوب إفريقيا، في أبريل الماضي، فيضانات أسفرت عن مصرع 459 شخصًا ونزوح أكثر من 40 ألف شخص من منازلهم، وأدت إلى إغلاق ميناء “ديربان”، أحد أكثر موانئ جنوب إفريقيا حركة.