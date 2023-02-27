الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
لأول مرة منذ 60 عامًا.. “نوكيا” تبدل شعارها الأيقوني لهذه الأسباب (فيديو)
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لأول مرة منذ 60 عامًا.. “نوكيا” تبدل شعارها الأيقوني لهذه الأسباب (فيديو)

لأول مرة منذ 60 عامًا.. “نوكيا” تبدل شعارها الأيقوني لهذه الأسباب (فيديو)

لأول مرة منذ 60 عامًا.. “نوكيا” تبدل شعارها الأيقوني لهذه الأسباب (فيديو)
٠٦:٣٥:١٠ ص، الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة نوكيا، عن خطط لتغيير هوية علامتها التجارية لأول مرة منذ ما يقرب من 60 عامًا، مع استخدام شعار جديد، حيث تركز صانعة معدات الاتصالات على النمو القوي.

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شعار نوكيا من 5 أشكال مختلفة

يتألف الشعار الجديد من 5 أشكال مختلفة تشكل كلمة NOKIA، وتخلت الشركة عن اللون الأزرق المميز للشعار القديم لصالح مجموعة من الألوان.

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شركة تكنولوجيا

وقال بيكا لوندمارك الرئيس التنفيذي للشركة لرويترز في مقابلة: “كان هناك ارتباط بالهواتف الذكية ونحن في الوقت الحاضر شركة تكنولوجيا”.

بعد توليه المنصب الأعلى في الشركة الفنلندية المتعثرة في عام 2020، وضع لوندمارك إستراتيجية من ثلاث مراحل.

وبينما لا تزال Nokia تهدف إلى تنمية أعمال مزودي الخدمات حيث تبيع المعدات لشركات الاتصالات، ينصب تركيزها الرئيس الآن على بيع المعدات لشركات أخرى.

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وقال لوندمارك: “لقد حققنا نموًا جيدًا جدًا بنسبة 21% العام الماضي في الشركات، والذي يمثل حاليًا حوالي 8% من مبيعاتنا أو 2 مليار يورو (2.11 مليار دولار) تقريبًا”. “نريد أن نضاعف هذا الرقم في أسرع وقت ممكن”.

ولا تزال الهواتف الحاملة لشعار “نوكيا” تُباع بواسطة شركة “إتش إم دي غلوبال” (HMD Global) الحاصلة على الترخيص بعد توقف استخدام الاسم من قبل شركة “مايكروسوفت” التي استحوذت على الشركة في 2014.

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العلامة التجارية الهواتف الذكية شركات الاتصالات شركة تكنولوجيا شعار نوكيا مايكروسوفت معدات الاتصالات نوكيا

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