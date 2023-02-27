عاجل.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار على الرياض والشرقية و4 مناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.

سقوط أمطار على 6 مناطق

وأضاف المركز أن ذلك سيكون على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة.

كما تستمر فرصة هطول أمطار رعدية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

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رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، المدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

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البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر نصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.