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خلال أشهر.. أول سيارة في العالم من مرسيدس E-Class W214 لـ”تيك توك” (صور)
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خلال أشهر.. أول سيارة في العالم من مرسيدس E-Class W214 لـ”تيك توك” (صور)

خلال أشهر.. أول سيارة في العالم من مرسيدس E-Class W214 لـ”تيك توك” (صور)

خلال أشهر.. أول سيارة في العالم من مرسيدس E-Class W214 لـ”تيك توك” (صور)
٠٥:٠٦:٢٦ ص، الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

في سابقة أولى في العالم، تستعد شركة “مرسيدس بنز” الألمانية لطرح أول سيارة مجهزة بالأدوات التي تسمح لنشطاء منصات التواصل بتسجيل الفيديوهات، أو الخروج في بث مباشر.

“تيك توك” مدمج بسيارة مرسيدس

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن تطبيق TikTok للفيديوهات القصيرة سيصبح مدمجًا بالسيارة الجديدة ليُشكِّل جزءًا أساسيًّا من مواصفاتها التي تُطرح لأول مرة.

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5 تطبيقات للتواصل الاجتماعي

وأضافت أن السيارة تحتوي على شاشة لمس عملاقة، وكاميرا سيلفي، ومقاعد للتدليك، إضافة إلى خمسة تطبيقات للتواصل الاجتماعي، منها تطبيق zoom للمشاركة في الاجتماعات، أيضًا تطبيقات خاصة مثل Webex.

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وسائل ترفيه متعددة

كما تحتوي السيارة على العديد من وسائل الترفيه الأخرى مثل الألعاب، ومحتوى البث المباشر، البرامج التلفزيونية، والولوج للتطبيقات من خلال شاشة السيارة.

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نظام مراقبة ودرع بصري

وقد زودت بأحدث نظام للمراقبة، ودرع بصري متطور يعتمد على الكاميرا، وذلك لتقليل سطوع الشاشة، وعدم تشتيت قائد السيارة حفاظًا على سلامته.

وسيحمل الطراز الجديد من مرسيدس اسمMercedes E-Class W214.

وسيطلق تصميمها الداخلي خلال الأشهر المقبلة، لتكون متوافرة في الأسواق في صيف 2023.

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