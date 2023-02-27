شهيد فلسطيني ومئات الجرحى باعتداءات قوات الاحتلال في نابلس وغزة

تواصل – فريق التحرير:

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن حصيلة اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الليلة على قرى نابلس شمال الضفة الغربية، هي شهيد و390 جريحًا.

اقرأ أيضًا:

اعتداءات عنيفة من قبل المستوطنين على أهالي بلدة حوارة بفلسطين (فيديو)

عدوان قوات الاحتلال على نابلس

وأضاف الهلال الأحمر إن المستوطنين شنوا عدوانًا عنيفًا على عدة قرى في الضفة الغربية، وتركزت الاعتداءات على قرى حوارة وبيتا وبورين، وعصيرة الشمالية بنابلس.

لافتاً النظر أن قوات الاحتلال أعاقت عمل فرق الإسعاف، خلال هجمات المستوطنين المكثفة على البلدات والقرى الفلسطينية.

وأكد أن المستوطنين استخدموا الأسلحة بمختلف أنواعها في عدوانهم على الفلسطينيين.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان: إن عدوان المستوطنين على نابلس تسبب في دمار كبير في منازل وممتلكات الفلسطينيين، التي تعرضت للحرق.

وأكدت أنها وثقت حرق المستوطنين في بلدة حوارة بمدينة نابلس لعشرات المنازل، والمركبات، في هجمات عدوانية وصفت أنها الأعنف منذ سنوات.

اقرأ أيضًا:

إصابة فلسطينيَيْن برصاص قوات الاحتلال واعتقال 12 آخرين في الضفة وغزة

إصابة العشرات في غزة بجروح

كما أصيب العديد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق الليلة، بعد استهدافهم من قبل قوات الاحتلال بالرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع، شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا بجروح، والعشرات بحالات اختناق.

وأضافت أن قوات الاحتلال استهدفت مسيرات انطلقت شرق مدينة غزة على مقربة من السياج الفاصل مع فلسطين المحتلة عام 1948.

وذلك تنديداً بجرائم المستوطنين في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

اقرأ أيضًا:

شاهد بالصور.. حرق المنازل والممتلكات في حوارة الفلسطينية على يد عصابات المستوطنين