يضر الجسم.. احترس من هذا الخطأ الشائع عند تناول الشاي

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يعتبر الشاي من أهم المشروبات التي يقبل عليها الكثير من الناس، وهو واحد من أهم المشروبات وأكثرها شيوعًا حول العالم، إلا أن بعض الأخطاء المتكررة عند إعداده تسبب العديد من الأضرار للجسم.

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إضافة السكر يضر الجسم

وكشفت الدكتورة أولجا ألكساندروفا، أخصائية أمراض الباطنية، عن خطأ شائع يفسد قيمة الشاي الصحية وهو إضافة المحليات الصناعية والسكر

وتابعت الطبيبة أن تناول الشاي الخالي من السكر يمكن أن يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بل والسرطان ويجعل المناعة أقوى، وفقًا لـ وكالة “Prime” الروسية.

وقالت إن هذه القاعدة لا تنطبق على الشاي الأسود والأخضر فقط بل هي أمر أساسي عند تناول كل أنواع الشاي ولكن يجب الحذر من مشروبات الأعشاب.

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فوائد الشاي الأسود

وعن فوائد الشاي قالت إنه يحتوي على مواد نشطة بيولوجيا مثل الكاتيكين ومضادات الأكسدة والزيوت الطيارة والأحماض الأمينية والفيتامينات B1 ، B2 ، P ، PP ، والمغنيسيوم ، والكافيين

وكشفت أولجا أن الشاي الأسود يساعد في خفض خطر الخرف والزهايمر وضعف الوظائف الإدراكية عند المسنين بشكل خاص.

وأضافت أنه يساعد في الوقاية من هشاشة، العظام.

وقالت إن ذلك كله بشرط تقديمه دون سكر ومحليات لأن إضافتها يمكن أن تسبب مشكلة في التمثيل الغذائي.

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فوائد الشاي الأخضر

وأشارت أولجا إلى أن تناول ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر في اليوم إلى انخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا وسرطان بطانة الرحم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وكذلك الحالات الشديدة من الجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب.