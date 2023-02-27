فتح باب التعاقد لتقديم وجبات إفطار الصائمين بالمسجد النبوي

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بدأت شركات الإعاشة الإعلان عن فتح باب التعاقد لتقديم وجبات الإفطار للصائمين بالمسجد النبوي في شهر رمضان، بينما تتولى الجمعيات مسؤولية السطح والساحة الغربية.

وتتولى شركات الإعاشة للعام الثاني على التوالي وجبات الإفطار للصائمين بالمسجد النبوي في شهر رمضان المبارك، وفقا لـ”الوطن”.

سعر وجبات الإفطار

في سياق متصل، حددت بعض الشركات سعر وجبة الإفطار بـ 7 ريالات لكل وجبة مكونة من تمر “سكري أو صقعي” وخبز وزبادي ودقة وأدوات تنظيف بكيس مغلف أو كرتون، حيث تتعاقد الشركات مع أصحاب السفر الحاصلين على تراخيص من وكالة شؤون المسجد النبوي.

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ويتم تقسيم مواقع الشركات بحسب المناطق الأربع للمسجد النبوي بحيث تتبع المنطقة الشمالية لشركات محددة والجهات الأخرى.

كذلك تقوم الشركات التي من المتوقع أن يكون عددها هذا العام أقل من العام الماضي والتي بلغت 12 شركة، بتوفير الوجبات الغذائية وتسليمها بالساحات لأصحاب السفر من بعد صلاة العصر لتوزيعها والمتابعة لرفع السفر عقب الإفطار وإخراج التصاريح للعاملين مع المشرف.

توصيات تنظيم خدمات الإفطار

في سياق متصل، تشدد توصيات تنظيم خدمات لإفطار الصائمين خلال شهر رمضان بالمسجد النبوي لعام 1443، إلزام مقدم خدمة إفطار الصائمين بالتعاقد مع شركات الإعاشة المعتمدة لتجهيز الوجبات وفق الاشتراطات الصحية، وتحديد عدد الأشخاص على السجادة الواحدة في حال تطبيق التباعد الجسدي بواقع خمسة أشخاص.

وفي حال عدم التباعد تحديد عدد الأشخاص بواقع 12 شخصًا على السجادة الواحدة. كما أوصت الورشة التي نظمتها إدارة خدمات إفطار الصائمين بوكالة شؤون المسجد النبوي، أن يكون جلوس الصائمين على جهة واحدة من السفرة باتجاه القبلة فقط.

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