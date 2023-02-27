اقتلاع القات واستبداله بالبن في اليمن

تواصل – فريق التحرير:

خصص المزارعون في مرتفعات حراز، قرب العاصمة اليمنية صنعاء، مزيدا من الأراضي لزراعة البن للمساعدة في المحافظة عليه كمنتج تصدير له قيمة مادية مرتفعة.

استهلاك المياه الجوفية

وعمد المزارعون في حراز إلى اقتلاع أشجار القات -وهي مادة مخدرة معتدلة يتم استهلاكها محليا على نطاق واسع- لزراعة البن مكانها، وتقع حراز على بعد نحو 90 كيلومترا جنوب غربي صنعاء، حسب “الصحوة”.

وكانت زراعة القات زادت خلال السنوات القليلة الماضية، ويقدر أنها تستهلك ثلث موارد المياه الجوفية ومعظم الأراضي الصالحة للزراعة في اليمن.

اقرأ أيضا:

مقتل مدنيين بينهم طفل بسبب ألغام حوثية وهجمات جوية في اليمن

تراجع زراعة البن

وتاريخيا، كان البن واحدا من أكثر السلع ذات القيمة النقدية المرتفعة في اليمن، لكن مع سنوات الحرب والحصار، تراجعت تجارة البن وتصديره في أنحاء البلاد.

وبحسب تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة العام الماضي فإن اليمن ينتج حاليا كمية قليلة نسبيا من البن كل عام تُقدر بنحو 20 ألف طن مقارنة مع إنتاج إثيوبيا الذي يبلغ 400 ألف طن سنويا.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من زيادة عائدات تصدير البن اليمني من 8.5 ملايين دولار في 2016 إلى 17 مليون دولار في 2019 فإنها لا تزال منخفضة.