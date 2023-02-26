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“وخالق الناس بخلق حسن”.. مسلم أول المشاركين في إطفاء حريق منزل جاره الهندي
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“وخالق الناس بخلق حسن”.. مسلم أول المشاركين في إطفاء حريق منزل جاره الهندي

“وخالق الناس بخلق حسن”.. مسلم أول المشاركين في إطفاء حريق منزل جاره الهندي

“وخالق الناس بخلق حسن”.. مسلم أول المشاركين في إطفاء حريق منزل جاره الهندي
٠٢:٥١:٠٧ ص، الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

رغم ما يعانيه المسلمون من اضطهاد وعنف من جانب الهندوس، في العديد من المناطق، في الهند، وبدعم رسمي، ضرب رجل مسلم مثلا يحتذى به في المعاملة الحسنة.

هرع لإنقاذه

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حريقا اندلع في منزل أحد الهندوس، في حين هرع جاره المسلم، وبدون أي تردد، لإنقاذ جاره الهندوسي وعائلته دون الاهتمام بخطر الحريق.

وتجمهر عشرات الهنود أمام المنزل المحترق، في حين تصاعد الدخان الأسود بكثافة، وظهر الجار المسلم وهو يحاول إنقاذ العائلة، واقفا على حافة المبنى في مكان مرتفع.

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أعمال عنصرية

في المقابل، واصلت السلطات الهندية تعنتها ضد المسلمين، وإطلاق يد الهندوس في أعمالهم العنصرية، حيث أظهر مقطع فيديو، هدم مسجد بإحدى ولايات الهند، في يناير الماضي.

الجرافات تبدأ أعمالها

وحسب وسائل إعلام، فإن السلطات الهندية قامت بهدم مسجد “شاهفي” بولاية أوتار براديش الهندية، بحجة توسعة الطريق.

ووثق الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جانبا من أعمال الهدم للمسجد، في ظل وقوف العديد من الناس.

وباشرت الجرافات أعمال الهدم لجدار المسجد المواجه للشاعر، في حين وقفت شاحنات النقل منتظرة إزالة الركام، في ظل وقوف مجموعات من المارة يشاهدون أعمال الهدم، دون أن يحرك أحد ساكنا.

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أخبار الهند احتراق منزل هندوسي مسلم يساعد جاره الهندوسي

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