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أغنى ولاية أمريكية تسجل آلاف الوفيات بجدري القردة

أغنى ولاية أمريكية تسجل آلاف الوفيات بجدري القردة

أغنى ولاية أمريكية تسجل آلاف الوفيات بجدري القردة
٠٢:٤٨:١٧ ص، الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكي، أمس الأحد، بيانا، يتضمن أعداد حالات الإصابة والوفيات بفيروس جدري القرود المنتشر مؤخرا.

تجاوز 5 آلاف

وأفاد البيان بأن حالات الإصابة بلغت 5734 في ولاية كاليفورنيا- أغنى ولاية أمريكية- ، وتلتها ولاية نيويورك بعدد 4231 حالة ثم ولاية تكساس بعدد 2919 ثم ولاية فلوريدا بعدد 2868 حالة وولاية جورجيا بعدد 1990، حسب “اليوم السابع”.

وكان مركز الأمراض الأمريكي قد نشر بيانا فى شهر يناير الماضي أعلن فيه انتهاء حالة الطوارئ الصحية لعدوى جدري القرود، والتي أعلنت عنها في أغسطس الماضي لعام 2022.

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تغيير اسم جدري القرود

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، تغيير اسم فيروس «جدري القرود» ليصبح اسم «إم بوكس». وسيتم استخدام الاسمين في آن واحد لمدة عام آخر قبل استخدام «إم بوكس» فقط حصريًا.

سهولة النطق

وتم اختيار الاسم الجديد بسبب سهولة نطقه، وإمكانية استخدامه بعدة لغات، كما سيتم إعطاء الفيروس نفسه اسمًا جديدًا.

وأُطلق على هذا المرض اسم «جدري القرود»، لأنه تم اكتشافه لأول مرة في القرود عام 1958. ومع ذلك، لا علاقة للقرود بتفشي المرض هذا العام. خلافاً لذلك، يصاب البشر من خلال الاتصال الجسدي الوثيق مع بشر آخرين.

الكلمات الدلالية:
أغنى ولاية أمريكية جدري القرود كاليفورنيا منظمة الصحة العالمية

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